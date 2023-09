Tecno Phantom V Flip, le nouveau smartphone pliable

Samsung pourrait dominer la partie pliable du monde des smartphones à l’heure actuelle, mais cela n’empêchera pas ses rivaux de jouer leur propre jeu pour le trône. Tecno est le dernier en date, ayant lancé le Phantom V Flip avant un déploiement mondial plus tard cette année. Un appareil photo à nombre de pixels élevé et un écran de couverture circulaire unique distinguent certainement ce premier effort, et la promesse d’une charge rapide pourrait enlever un peu de l’éclat du Galaxy Z Flip 5.

Arrivé dans les couleurs Mystic Dawn et Iconic Black, le Phantom V Flip est une coque à clapet enveloppée de simili cuir avec des côtés soigneusement incurvés et un capteur d’empreintes digitales monté sur le côté. La charnière peut rester ouverte à n’importe quel angle entre 30 et 150 degrés, et elle se ferme à seulement 14,95 mm et devrait donc facilement se glisser dans une poche.

L’écran de couverture AMOLED circulaire de 1,32 pouces fait tourner les têtes. Il est conçu pour être contrôlé avec un seul pouce et peut être personnalisé avec des fonds d’écran et des widgets : pensez à la météo, aux anneaux de fitness, à un enregistreur de sons, à un chronomètre, à des minuteries et à des galeries de photos. Tecno l’a parfaitement entouré d’une bosse de caméra ronde, qui contient deux capteurs extérieurs : un capteur principal de 64 MP et un ultra-large de 13 MP. Cependant, ni l’un ni l’autre n’a de stabilisation optique de l’image. Il existe également un téléobjectif de 32 MP conçu pour les portraits et les selfies.

L’ouverture du téléphone révèle un OLED pliable de 6,9 ​​pouces, d’une résolution de 2640 × 1080, avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 10 à 120 Hz utilisant la technologie LTPO. En dessous se trouve un processeur MediaTek Dimensity 8050, 8 Go de RAM et 256 Go de stockage intégré. Il exécute le système d’exploitation HiOS 13.5 de Tekno, qui repose sur Android 13.

La batterie de 4000 mAh peut gérer une charge de 45 W, donc une recharge de 15 minutes suffit pour 50 %, et 45 minutes fourniront une recharge complète.

Tecno affirme que le Phantom V Flip se mondialise, mais n’a pas encore confirmé exactement quels pays seront en lice pour le recevoir. Le prix est également un mystère pour le moment : il sera lancé à 49 999 INR en Inde, soit environ 600 €. C’est nettement moins que les téléphones à clapet haut de gamme, notamment le Samsung Galaxy Z Flip 5.