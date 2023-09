La barre de son Smart Ultra Soundbar de Bose intègre des fonctionnalités de dialogue Dolby Atmos et IA

Cette barre de son à 999 € intègre les dernières fonctionnalités pour votre configuration home cinéma.

Il est révolu le temps où vous aviez besoin d’un système audio multi-enceintes pour remplir votre salon d’un son digne d’un cinéma. De nos jours, vous pouvez connecter une barre de son à votre grand écran pour profiter d’un son superbe. Et le dernier rectangle sonore qui se bat pour l’espace sur votre meuble TV est la nouvelle Smart Ultra Soundbar de Bose. Il regroupe les fonctionnalités de traitement des dialogues Dolby Atmos et AI dans un package soigné destiné à rivaliser avec d’autres barres de son haut de gamme.

La dernière barre de son de Bose est une barre de son de 2,3 pouces de hauteur conçue pour les téléviseurs de plus de 50 pouces. Il intègre Dolby Atmos pour la dernière prise en charge du son surround et utilise le TrueSpace de la marque pour convertir l’audio ordinaire en son spatial. Il ne sera pas aussi efficace que les haut-parleurs arrière ou même les haut-parleurs aériens, mais il devrait être capable de recréer l’expérience de manière convaincante.

L’autre fonctionnalité phare de la Smart Ultra Soundbar est le mode AI Dialogue. La barre de son de Bose effectue un traitement audio élégant pour identifier quand les gens parlent. Le haut-parleur ajustera ensuite les tonalités afin que vous puissiez entendre les dialogues plus clairement, sans gâcher les autres sons ni l’effet spatial. Ainsi, la prochaine fois que vous regarderez Interstellar, vous pourrez entendre Matthew McConaughey ainsi que regarder l’espace.

Comme la plupart des barres de son de nos jours, vous pouvez y diffuser directement. Via Wi-Fi, vous pouvez utiliser AirPlay, Chromecast et Spotify Connect pour diffuser vos morceaux sur la barre de son Smart Ultra. Il existe également une prise en charge du Bluetooth standard. À l’arrière, vous trouverez à la fois des ports HDMI eARC et optiques pour les connexions filaires. Et vous pouvez connecter la barre de son à d’autres haut-parleurs Bose, comme un caisson de basses ou des haut-parleurs arrière. De plus, Google Assistant et Alexa d’Amazon sont intégrés pour une assistance intelligente et simple.

Envie d’améliorer le son de votre salon ? La barre de son Smart Ultra de Bose est disponible en précommande directement auprès de la marque pour 999 € en noir ou blanc arctique. Elle sera disponible à partir de mi-octobre.