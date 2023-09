Essai – Hyundai Ioniq 6, sculptée par le vent 

Cette Ioniq6 a des airs de concept-car, d’auto dessinée pour un film de science-fiction. Pourtant, elle est disponible et ses lignes sculpturales augurent d’une belle efficience énergétique. Vous ne voulez pas rouler dans l’auto électrique de tout le monde ? Cette Hyundai Ioniq 6 est faite pour vous, non ? Par Philippe Guillaume

C’est quoi ?

Allez, imaginez Tom Cruise dans une ville du futur, habillé d’une combinaison argent. Sa voiture ? Un truc ciselé par le vent, une machine fuselée, efficace. Tiens, l’on ne serait pas surpris de voir cette Hyundai Ioniq 6 ne pas toucher la route et surfer dans l’espace, tellement son design est futuriste ! D’ailleurs, saluons l’audace du conglomérat coréen Hyundai-Kia. Déjà, ils sont à la pointe de la mobilité du futur (ils ont des autos à hydrogène, comme le Hyundai Nexo, mais ils cartonnent également avec leurs propositions électriques, telles que les cousines Hyundai Ioniq 5 (élue voiture de l’année 2022) et Kia EV6 (élue World Car of the Year, c’est pareil, en mieux !)

Pour plaire à tout le monde, le groupe Kia-Hyundai rajoute ainsi une proposition : ainsi, en plus de la Kia EV6 (au look de GT sportive), de la Hyundai Ioniq 5 (au look rétro-futuriste, fans de la Golf 1 et de la Lancia Delta, réveillez-vous !), les essais de ces deux autos ayant été publiés sur ce site aux nobles idéaux, cette Ioniq 6 vous place directement dans le futur avec un Cx de 0,21, une valeur assez admirable (même si une Mercedes EQS est à 0,20). Du coup, les distinctions continuent d’affluer : la Ioniq 6 a reçu en 2023 les prix de « world car of the year », « world electric vehicle » et « world car design of the year”. Bien joué. D’ailleurs, Hyundai appelle sa Ioniq 6 le « streamliner », en référence aux débuts des travaux sur l’aérodynamique des années 1930.

Justement, qu’est-ce qu’il y a de nouveau ?

Côté look, tout, bien évidemment. On apprécie le capot plongeant, les deux ailerons à l’arrière, la signature visuelle entièrement dédiée aux LEDs (avec des petits carreaux à l’arrière, c’est stylé !). Saluons l’audace de Hyundai, à l’époque où la réussite du marché automobile semble passer par les SUV. A noter qu’une version haut de gamme de la Ioniq6 troque ses rétroviseurs traditionnels pour des caméras, ce qui permet d’améliorer le flux aérodynamique et d’augmenter l’autonomie de… 1 kilomètre. Bon, on y réfléchira à deux fois.

Et sous le capot ?

Du 100 % électrique, bien évidemment, avec deux propositions au programme, qui est identique à ce qu’offrent les Ioniq 5 et EV6. En gros, on a deux moteurs, de 228 et 325 ch (cette seconde proposition est à 4 roues motrices), et une belle batterie de 77 kWh. A noter que la Ioniq5 et l’EV6 proposent une version d’entrée de gamme (moteur de 170 ch, batterie de 58 kWh), mais la Ioniq6 s’en passe pour l’instant. De fait, elle propose au mieux 614 km d’autonomie, une recharge rapide (techno 800V, bornes de 350 kW, de quoi passer -théoriquement – de 10 à 80 % de charge en 18 minutes) et des accélérations sympathiques en version haut de gamme (le 0 à 100 en 5,1 secondes).

Et au volant, ça donne quoi ?

Déjà, on apprécie le bel espace intérieur (l’empattement de 3 mètres dégage beaucoup de place pour les jambes), la luminosité à bord, les moult prises USB, les deux écrans de la planche de bord, fort modernes insérés dans un cadre blanc, façon iPad, l’ergonomie, simple et bien pensée à la fois. Bien vu : on n’est pas dans le tout tactile dogmatique : quelques boutons physiques restent présents pour la radio, la climatisation… même si, au tableau de bord, la personnalisation des affichages est un peu limitée, et que le design est assez bof…

L’espace, c’est vraiment cette sensation qui prédomine, avec une belle largeur aux coudes. Comme toute auto électrique qui se respecte, la Ioniq 6 vous place d’abord dans un cocon : les sièges en tissu de notre version d’entrée de gamme sont déjà confortables et accueillants (la plupart des matériaux de bord sont issus de la filière du recyclage), et ensuite, entre le silence à bord et la douceur de conduite inhérente à la motorisation électrique, on se sent bien et toute envie de conduire comme un hooligan disparait très rapidement, même si, au-delà d’un confort de suspension agréable, la Ioniq 6 peut se montrer assez dynamique. La Ioniq 6 dispose de plusieurs modes de conduite, mais démarre par défaut en mode Eco ; un mode Auto permet d’adapter la roue libre et le freinage régénératif en fonction des circonstances de roulage et des indications du GPS. Enfin, dernier mot sur la consommation, qui s’est révélée conforme aux prévisions du constructeur : de fait, sur autoroute, la conso reste sous la barre des 17 kWh/100 et avec les capacités de recharge rapide, les longs trajets ne sont pas un souci. En vérité, nous avons emmené cette Ioniq 6 sur un reportage en Normandie, suivie d’un week-end au Mans, et son usage (autonomie, recharge) n’a jamais été un souci…

Son point fort ?

Elle peut même faire office de power bank pour des accessoires externes, mais ce n’est pas pour cela qu’on la choisira. Look futuriste, confort royal, vraie zénitude ressentie à bord, belle efficience énergétique et recharge rapide assurée : la Ioniq 6 vous fait aimer l’automobile électrique !

Le verdict de Stuff

L’offensive du groupe Kia-Hyundai continue et cette Ioniq 6 ne peut que séduire par sa ligne sculpturale, son confort et sa belle efficience énergétique.

Les chiffres clé

Moteur électrique synchrone à aimant permanent

Puissance : 228 ch

Couple : 350 Nm

Boîte de vitesse : continue

Poids : 1910 kilos

Vitesse maxi : 185 km/h

0 à 100 km/h : 7,4 secondes

Conso officielle / de l’essai : 14,3 kWh/100 / 16,5 kWh/100

Prix : gamme Ioniq 6 à partir de 52 400 €