Hamilton Khaki Expédition, la montre à l’état sauvage

Hamilton, connue pour ses montres aussi belles et résistantes qu’à prix civilisé, vient de dévoiler dans les montagnes suisses sa Khaki Field Expédition. Une montre outil ultra-fiable lorsque vous êtes en pleine nature.

Si vous voulez une montre durable et fonctionnelle, c’est là que cela se passe, et non avec une énième montre de plongée sport chic qui ne verra jamais la mer. Surtout quand vient l’automne, et que vous êtes plus susceptible de passer vos week-ends à promener votre chien dans les champs, ou à vous promener dans les bois et sur les sentiers.

Aujourd’hui, l’archétype de la montre tout terrain est clairement cette Hamilton Khaki Field Expédition. Une superbe montre, d’un rapport qualité-prix incroyable et qui a une histoire riche. Cette nouvelle Hamilton Khaki Field Expédition est prête pour l’aventure, et même équipée d’une boussole pour vous guider même vers les destinations les plus reculées. Oui, oubliez l’Apple Watch Ultra, ce nouveau modèle de Hamilton est l’outil parfait et ultra fiable pour vos randonnées sauvage.

La Khaki Field Expédition apporte de nouvelles fonctionnalités ainsi qu’un style rafraîchi pour les amateurs de plein air et les amateurs d’aventure. Elle a une vraie présence au poignet, avec son boîtier en acier inoxydable brossé. Equipée d’une lunette boussole rotative bidirectionnelle marquée des points cardinaux nord, sud, est et ouest, cette montre vous aidera à naviguer avec l’aide du soleil. C’est cette lunette qui ajoute à la présence du poignet. À son lancement, le Khaki Field Expédition sera disponible en deux tailles – 37 mm ou 41 mm. Ce qui est une excellente nouvelle pour les personnes ayant des poignets plus fins…

Le boîtier de la Khaki Field Expedition est doté d’une couronne vissée et d’une étanchéité de 10 bars (100 m) (suffisant pour la plupart des gens). Fidèle à ses racines Khaki Field, la lisibilité est primordiale. Cela signifie que vous obtenez un cadran texturé minimaliste avec des chiffres contrastés pour afficher l’heure. Les aiguilles et la minuterie sont recouvertes de revêtement Super-LumiNova, ce qui vous permet de continuer à lire l’heure lorsque le soleil se couche.

À l’intérieur, on trouve le mouvement automatique H-10 de Hamilton, doté d’une réserve de marche impressionnante de 80 heures, et un spiral Nivachron pour minimiser l’effet du magnétisme.

La Hamilton Khaki Field Expedition est disponible à partir de 1115 € en quatre versions pour chaque taille de boîtier et peut être équipée d’un bracelet en cuir ou d’un bracelet en acier inoxydable.