Mercedes EQE SUV, luxe, high tech et polyvalence

Le SUV de luxe idéal, cela ressemble à ce Mercedes EQE SUV, le haut-de-gamme des SUV électriques signé Mercedes. Technologie, confort, luxe, et même suspension pneumatique… Qui dit mieux ?

Voici déjà le quatrième SUV électrique de la marque à l’étoile. Fabriqué aux États-Unis, bâti sur la plate-forme EVA2, dédiée à la propulsion électrique, son châssis intègre dix modules de batterie lithium-ion dans le plancher. Haute de 1,69 m pour 4,86 m de long et 3,03 d’empattement, sa suspension pneumatique lui propose une garde au sol variable.

La gamme EQE SUV est composée de de quatre versions : 350+ avec moteur arrière de 292 ch, 350 4Matic avec double moteur (avant et arrière) 292 ch avec un couple plus élevé (765 Nm contre 565 Nm), 500 4Matic de 408 ch et 43 4Matic de 476 ch. Son autonomie mixte WLTP est comprise entre 459 et 558 km selon l’équipement. Toutes les versions de l’EQE SUV acceptant jusqu’à 170 kW de charge, la batterie doit en théorie pouvoir passer (de 10 à 80 % en 32 minutes sur une borne rapide DC.

Marque à l’étoile oblige, la finition intérieure de cet EQE SUV confine au luxe. Assemblage impeccable, souci du détail, matériaux de qualité… Tout est irréprochable. Conducteur et passagers sont dans un véritable cocon de luxe. A l’arrière, impossible de manquer de place. Vos hôtes bénéficieront d’une climatisation indépendante et d’un toit vitré optionnel, pour encore plus de luminosité. Si le coffre ne fait que 520 litres, abattre les banquettes permet de passer l’espace disponible à 1675 litres.

Connaissez-vous « Serene Breeze » ? C’est le nom du nouveau et quatrième univers sonore initié avec l’EQE SUV. Il vous offre un son relaxant et proche de la nature. Grâce à la mise en scène sonore globale, le changement de paradigme du véhicule thermique au véhicule électrique est audible pour les occupants à bord. Ces différents univers sonores permettent une configuration acoustique personnalisée. Une sonorité de conduite intérieure disponible en option s’adaptera même à votre style de conduite.

Avec ce SUV, vous ne risquez pas de vous perdre : pour que votre voyage se passe au mieux, le GPS à bord intègre un planificateur d’itinéraire pour vous proposer les lieux, temps de charge sur le parcours et temps total du voyage. Vous pouvez rentrer des bornes manuellement et l’itinéraire se recalculera automatiquement. Comme sur une Tesla, vous pouvez même optimiser votre parcours et sélectionner le pourcentage de batterie désiré à votre arrivée.

Enfin, ici, pas de souci de maintenance : Comme sur les EQS et EQE, pas question d’ouvrir le capot. Vous disposerez simplement d’une trappe sur l’aile avant gauche pour remettre du liquide lave-glace.

Mercedes EQE SUV EQE 450 4MATIC, 136 000 euros