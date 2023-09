Fujifilm annonce le lancement du premier appareil photo numérique à se loger dans le creux de la main, l’Instax Pal.

Combiné avec les imprimantes pour smartphone de la série Link, l’Instax Pal offre une nouvelle expérience photographique. Ultra-compact, ce nouvel appareil photo numérique peut se loger dans le creux de la main et envoie les photos par Bluetooth sur votre smartphone directement dans l’application dédiée Instax Pal. Libre ensuite à chacun d’imprimer ses images préférées quand il le souhaite à l’aide d’une

imprimante de la série Instax Link ou d’un appareil photo instantané Instax mini Evo ou Instax mini LiPlay, ce qui signifie aussi que tous les formats possibles sont compatibles : mini, SQUARE, ou WIDE. On peut également créer des images numériques INSTAX qui peuvent être sauvegardées sur son smartphone et ensuite partagées sur les réseaux sociaux.

L’appareil photo numérique INSTAX Pal de Fujifilm sera disponible à 99,99 € pour les versions Blanc lait (Milky White), Rose poudré (Powder Pink), Vert pistache (Pistachio Green) et Bleu lavande (Lavender Blue) et au prix de 119,99 € pour la version Noir de Jais (Gem Black).