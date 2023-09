Scosche Industries présente sa collection d’accessoires USB-C

Scosche Industries a dévoilé une large collection d’accessoires compatibles Apple pour les nouveaux iPhone 15, 15 Plus, Pro et Pro Max ; Apple Watch Series 9, Ultra 2 et SE ; et AirPods Pro 2e génération.

Lors de leur événement Wonderlust, Apple a dévoilé sa dernière gamme de nouveaux appareils, tous dotés de connecteurs USB-C. Apple a décrit l’USB-C comme la « norme universellement acceptée » pour le chargement, le transfert de données et la lecture audio et vidéo. Scosche compte bien aider les utilisateurs Apple à maximiser leur utilisation et leur plaisir de tous leurs appareils Apple, nouveaux et existants, avec des câbles de charge et de synchronisation, des chargeurs Power Delivery pour la maison et dans le véhicule, de nouveaux supports de téléphone élégants, des supports de chargement multi-appareils pour à la maison, au bureau et en voyage, des banques d’alimentation adaptables et des haut-parleurs portables compatibles MagSafe.

Apple a annoncé qu’à l’avenir, le même câble USB-C pourra être utilisé pour charger votre MacBook, iPad. iPhone, AirPods et Watch. Les câbles de charge et de synchronisation StrikeLine sont fabriqués à partir de matériaux de première qualité et sont soumis à des tests de flexion pondérés au-delà des normes de l’industrie. La gamme de câbles StrikeLine comprend : des câbles d’extension Premium, à angle droit, robustes et de 6 pieds et est disponible en options USB-C vers USB-C, USB-C vers Lightning et USB-A vers Lightning, dans une gamme de longueurs de 4 à 10 pieds.