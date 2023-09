ZEEKR X, un SUV de luxe compact 100% électrique

ZEEKR X est conçu pour les aventures en ville et au-delà : compact à l’extérieur, spacieux et luxueux à l’intérieur, et allie sans effort luxe, confort, autonomie et performances, avec une technologie de pointe et des matériaux durables.

Le Digital Cockpit intelligent, compatible 5G, améliore l’expérience de conduite en combinant des graphismes incroyables, des réponses ultra-rapides et un fonctionnement intuitif. Des technologies telles qu’un affichage tête haute à réalité augmentée et un assistant vocal ZEEKR aident les conducteurs à garder les yeux sur la route et les mains sur le volant.

Le modèle Long Range, monomoteur et propulsion arrière, peut atteindre une autonomie allant jusqu’à 445 km (WLTP) 2 avec une seule charge. La charge est rapide et pratique, avec une capacité CC de 150 kW et un chargeur intégré CA de 22 kW qui peut charger complètement la batterie à vide en seulement quatre heures.

Les prix du ZEEKR X commencent à 44 990 € (TVA incluse) aux Pays-Bas et en Allemagne, et à 550 000 SEK (TVA incluse) en Suède. A suivre bientôt en France ?