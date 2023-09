MINI et Angell Mobility lancent le premier MINI E-Bike

Dans le sillage du récent lancement de la nouvelle génération de modèles MINI 100% électriques, MINI et Angell Mobility présentent le MINI E-Bike 1, le premier vélo électrique et connecté de la marque automobile britannique. Conçu en collaboration avec Oliver Heilmer, directeur du design MINI, et son équipe, le vélo s’inspire des caractéristiques exclusives qui ont rendu les voitures MINI légendaires.

Les deux vélos en édition limitée sont disponibles en pré-commande le 19 septembre pour un prix de vente conseillé de 3 490 euros, incluant une garantie de deux ans ainsi que la politique de remplacement Angell Back en cas de vol.

Dans le cadre de cette initiative, Angell Mobility fusionne son expertise en matière de vélos électriques avec la vision de la mobilité et l’héritage du design de MINI, pour développer et commercialiser la gamme de vélos électriques et connectés MINI. Ce partenariat mondial s’étendant au moins jusqu’en 2027. « Avec l’introduction du MINI E-Bike 1, nous élargissons notre impact sur la mobilité durable tout en restant fidèles à nos racines. Cette collaboration incarne notre engagement en faveur d’une mobilité plus responsable et inventive », déclare Guillaume de Sazilly, directeur de la marque MINI en France.



Le MINI E-Bike 1 est le premier modèle d’une gamme de vélos électriques conçus conjointement. Il sera disponible en deux couleurs et en édition limitée. Ces déclinaisons sont chacune produites à 1959 exemplaires numérotés en référence à l’année de naissance de la marque MINI. Construit à partir du cadre Angell Mobility ultra-léger et sans soudure (fabriqué à la main en France et utilisant de l’aluminium de qualité aérodynamique), la finition du MINI E-Bike 1 reflète le lien étroit avec MINI : une peinture « duotone » mélangeant liquide et poudre qui non seulement s’inspire de la palette de teintes de carrosserie MINI, mais représente également un nouveau niveau de finition dans l’industrie. Les deux versions en édition limitée arborent les couleurs inédites récemment présentées par MINI : le vif Ocean Wave Green et l’élégant Vibrant Silver.

Les clients peuvent choisir entre deux configurations de cadre : le cadre M, avec un tube supérieur, et le cadre S, avec un cadre bas pour faciliter l’accès. Les vélos sont équipés de nouveaux garde-boue intégrés moulés par injection et d’un protège-chaîne pour rester au sec quelles que soient les conditions. Le MINI E-Bike 1 allie également le design parisien et l’artisanat anglais grâce à une selle sans cuir et à des poignées fabriquées en exclusivité par la légendaire maison Brooks England.

Le MINI E-Bike 1 a un poids total (batterie comprise) de 17 kg pour le cadre S et de 17,5 kg pour le cadre M, ce qui en fait l’un des vélos électriques les plus légers de sa catégorie. L’intelligence augmentée et le suivi par satellite améliorent à la fois la sécurité du cycliste (grâce aux alertes en cas de collision) et celle du vélo. Les feux avant et arrière ainsi que les clignotants sont connectés au GPS pour plus d’assistance et de sécurité.

Il est doté d’un poste de pilotage digital intégré qui comprend un système de navigation exclusif, jumelé à une application mobile dédiée et à une interface utilisateur moderne. Le tout est conçu sur-mesure par Angell Mobility pour correspondre à l’apparence et à la convivialité du MINI E-Bike 1. L’application mobile (disponible pour IoS et Android) permet d’enregistrer les déplacements, de régler les aides à la conduite et les préférences d’adresse, et de localiser, suivre et trouver le vélo.

La suite électronique est spécifique au MINI E-Bike 1 : le noyau de batterie, le contrôleur de moteur et le connecteur de batterie sont nouveaux et améliorent les performances et la fiabilité du vélo. La batterie et le cockpit rappellent l’identité propre d’Angell, avec le logo « aero » emblématique de la nouvelle identité de la marque.

http://mini-ebikes.com.