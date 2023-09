Stuff Magazine

Amazon annonce deux nouveaux appareils Echo

Amazon a présenté aujourd’hui deux nouveaux appareils Echo imaginés pour fournir des expériences Alexa encore plus personnalisées, proactives et intuitives – l’Echo Show 8 de nouvelle génération et le tout nouvel Echo Hub.

Le tout nouvel Echo Hub (199,99 €) est un écran de contrôle de la maison connectée compatible avec Alexa, dont la mission est d’offrir aux utilisateurs un moyen simple et intuitif de gérer les divers appareils de la maison connectée compatibles. Il est facile à installer et dispose d’un écran tactile fin de huit pouces avec un tableau de bord personnalisable qui permet facilement aux utilisateurs de regrouper et de gérer les appareils de leur maison connectée, d’armer leur système de sécurité Ring, de démarrer une routine, d’organiser des widgets et de voir plusieurs flux de caméras connectées compatibles.

Avec le contenu adaptatif, Echo Hub utilise la technologie infrarouge pour détecter lorsqu’un utilisateur se trouve à proximité et transitionne d’un écran de veille avec une ravissante horloge à l’écran de contrôle maison connectée.

Echo Hub peut être fixé au mur ou posé sur un comptoir grâce à un support (vendu séparément). Il comprend un hub maison connectée intégré prenant en charge Zigbee, Thread, Bluetooth et Matter et il est compatible avec plus de 140 000 caméras, éclairages, serrures, prises, thermostats, haut-parleurs et autres appareils de la maison connectée disponibles dans le monde entier. Echo Hub prend en charge la connectivité Internet sans fil ou câblée, avec un adaptateur PoE (Power-over-Ethernet) compatible (vendu séparément). Il peut également se connecter à d’autres hub maison connectée Echo locaux, ce qui permet un traitement encore plus rapide des requêtes les plus courantes.

Le nouvel Echo Show 8 (169,99 €) a été amélioré à l’intérieur comme à l’extérieur. Il dispose d’un nouveau design industriel, qui comprend un verre bord à bord et des courbes douces, tandis qu’un processeur amélioré permet de générer des réponses encore plus rapides que la génération précédente. Il exécute un nouveau modèle permettant à Alexa de traiter localement les demandes courantes liées à la maison connectée, pour des réponses 40 % plus rapides lorsque l’on demande à Alexa d’effectuer des tâches courantes comme allumer la lumière, un interrupteur ou une prise connectée. Une expérience audio améliorée fournit une clarté et des basses accrues, avec une technologie d’adaptation à la pièce et un traitement audio spatial pour un son optimal, qui emplit la pièce. Les appels vidéo sont encore meilleurs grâce à une caméra 13 mégapixels centrée, ainsi qu’un canal audio amélioré qui minimise les bruits de fond à la maison. De plus, un hub maison connectée intégré prend en charge Zigbee, Thread, Bluetooth et Matter, permettant un contrôle facile des lumières, serrures et capteurs compatibles.





Echo Show 8 propose également un contenu adaptatif, une nouvelle expérience de l’écran d’accueil qui utilise la technologie de vision de l’appareil pour ajuster le contenu de l’écran en fonction de la proximité de l’utilisateur par rapport à l’appareil. Grâce à cette expérience, un utilisateur placé à l’autre bout de la pièce verra un contenu facile à voir de loin, comme un titre d’actualité simplifié ou une grande horloge, et l’écran passera automatiquement à une vue plus détaillée lorsqu’il s’approchera de l’appareil. Si le client a enregistré son identifiant facial, le contenu sera également personnalisé, mettant en évidence des éléments tels qu’une playlist récente. Le nouvel écran d’accueil adaptatif comprend également des icônes de raccourci qui facilitent l’accès aux widgets les plus utilisés, qui peuvent être ouverts d’une simple pression. Le contenu adaptatif sera disponible sur Echo Show 8 (2ème et 3ème génération) le mois prochain et sera déployé sur d’autres appareils Echo Show l’année prochaine.