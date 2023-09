Un Dyson V15 Detect Submarine pour laver les sols durs

Dyson lance son premier aspirateur sans fil tout-en-un pour aspirer et laver les sols. Ce Dyson V15 Submarine est disponible sur le site dyson.fr et dans les Dyson Demo Stores pour 849 €.

Conçu avec une nouvelle technologie d’humidification, d’absorption et d’extraction pour laver les sols durs, le nouveau Dyson V15 Detect Submarine combine une forte puissance d’aspiration, une lumière intégrée pour révéler les poussières et la technologie auto-démêlante de Dyson, avec sa nouvelle brosse lavante. Sa brosse lavante a été pensée pour fournir la bonne quantité d’eau afin de laver les taches tenaces et d’enlever les débris ainsi que les petites poussières sèches.

Grâce à une combinaison de technologies d’humidification, d’absorption et d’extraction, ce DysonV15 Detect Submarine permet de laver les sols à un niveau supérieur, efficacement et en toute facilité. Les ingénieurs de Dyson ont donc conçu un système d’humidification en huit points, utilisant une chambre pressurisée pour une distribution uniforme de l’eau et une saturation optimale sur toute la largeur du rouleau. Huit jets d’eau, régulièrement espacés le long du rouleau, libèrent précisément 18 ml d’eau par minute pour laver les sols uniformément sans excès d’humidité.

Le rouleau motorisé en microfibres lave les liquides renversés, les taches tenaces et les saletés. Le tout est récupéré continuellement dans un collecteur facile à vider où l’eau sale et les débris sont extraits et déversés.

Le réservoir d’eau propre de 300 ml permet de nettoyer des sols d’une superficie allant jusqu’à 110m2, soit plus que la taille moyenne d’un foyer en France (90m²). Un réservoir d’eau sale légèrement plus grand de 360 ml garantit qu’aucune saleté ou poussière n’est renvoyé vers le sol et que le rouleau reste imprégné d’eau propre du début à la fin de l’opération de lavage.

Conçue pour se glisser sans effort sous les meubles et nettoyer d’un bord à l’autre, la brosse lavante Dyson V15 Detect Submarine permet d’enlever les saletés et nettoyer les taches, même dans les endroits les plus exigus.

Le système de détection acoustique des poussières permet de s’assurer que le sol a été nettoyé en profondeur. Un écran LCD affiche la taille et le nombre de particules aspirés, prouvant ainsi scientifiquement et en temps réel qu’un nettoyage en profondeur a été effectué en comptant et en mesurant les particules de poussière microscopiques à l’aide d’un capteur Piézo, qui augmente automatiquement la puissance d’aspiration en fonction du type de sol et de la quantité de poussière.

Le moteur Hyperdymium Dyson tourne à une vitesse pouvant atteindre 125 000 tr/min, pour une aspiration puissante de 240 watts d’air. Après avoir aspiré le sol et une fois que la brosse lavante du Dyson V15 Detect Submarine est fixée, l’alimentation est automatiquement déviée du moteur Hyperdymium pour qu’il n’y ait pas d’aspiration à vide. Cela empêche l’eau de pénétrer dans le moteur et garantit que l’eau et les poussières récupérées se retrouvent dans le collecteur à l’intérieur de la brosse Dyson V15 Detect Submarine.

Enfin, le système de filtration capture la poussière et retient 99,99 % des particules microscopiques jusqu’à 0,3 micron¹, afin de diffuser un air plus pur. Notre technologie cyclonique Dyson est efficace pour séparer la poussière et la saleté des sols et des surfaces, et l’étanchéité de l’ensemble de l’appareil permet d’éviter les fuites dans les habitations.