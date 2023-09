Motorola Edge 40 Neo, la classe à seulement 399 €

Motorola a toujours été un premier choix en matière d’achat de téléphones bon marché, avec certains des meilleurs modèles de smartphones abordables et de milieu de gamme proposés. Le Motorola Edge 40 Neo poursuit cette tendance, avec un boîtier ultra fin qui est également résistant à l’eau, une paire d’appareils photo performants et un écran tactile plutôt savoureux.

Avec une épaisseur à peine de 7,89 mm, l’Edge 40 Neo est incroyablement fin pour un téléphone économique, et il a fière allure grâce au partenariat continu de Moto avec les experts en couleurs Pantone. Vous pouvez en acheter une dans les teintes Soothing Sea ou Caneel Bay, qui sont finies avec du cuir végétalien, ou opter pour la Black Beauty à dos acrylique pour quelque chose d’un peu plus subtil. Tous peuvent survivre à une immersion grâce à un indice IP68

Un écran aux bords incurvés est une autre inclusion inhabituelle à ce prix, permettant au vaste panneau pOLED de 6,55 pouces de s’asseoir confortablement dans votre paume. Il a une résolution de 2 400 × 1 080, prend en charge la vidéo HDR10+ et dispose d’un taux de rafraîchissement de 144 Hz adapté aux joueurs qui fait honte aux autres téléphones à petit budget comme le Google Pixel 7a. Moto estime qu’il peut également fournir une luminosité maximale de 1 300 nits, il devrait donc bien s’adapter à l’extérieur sous un soleil radieux.

À l’arrière se trouve un vivaneau principal de 50 MP avec stabilisation optique de l’image, associé à un ultra-large de 13 MP qui sert également de jeu de tir macro. À l’avant, vous obtenez une caméra selfie de 32 MP.

À l’intérieur, l’alimentation provient d’un processeur MediaTek Dimensity 7030 et de 8 ou 12 Go de RAM. Le stockage est de 128 ou 256 Go, selon l’endroit où vous vous trouvez dans le monde (tous les pays n’auront pas les deux options). La batterie de 5 000 mAh devrait suffire à durer confortablement toute la journée, et l’Edge 40 Neo effectuera une charge rapide de 68 W via USB-C. Le Motorola Edge 40 Neo est actuellement en vente en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, et arrivera au Royaume-Uni à la mi-septembre. Vous pourrez en acheter un pour 399 €.

Motorola vient également de dévoiler le Moto G84 5G et le Moto G54 5G, qui réduisent les spécifications mais conservent les options de couleurs visibles. Le Moto G84 5G coûte 299 € dans les options Viva Magenta, Marshmallow Blue et Midnight Blue, tandis que le Moto G54 5G à 229 € peut être acheté dans un cuir végétalien vert – mais seulement pour une durée limitée.

Les points forts du Moto G84 incluent un écran OLED de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une résistance à la poussière et à l’eau IP54, un son approuvé par Dolby Atmos et un appareil photo à double objectif composé d’un capteur principal de 50 MP et d’un ultra-large de 8 MP avec mode macro. Il est alimenté par un processeur Snapdragon 695, dispose d’une batterie de 5 000 mAh et convient à une charge filaire de 30 W. Le Moto G54 passe à la technologie d’affichage LCD et passe à un processeur MediaTek Dimensity 7020.