L’édition limitée Monaco « Night Driver » de TAG Heuer brille dans le noir

La TAG Heuer Monaco « Night Driver » est conçue pour améliorer l’expérience et les performances de ceux qui prennent la route, en particulier la nuit…

La TAG Heuer Monaco est inexorablement liée au sport automobile et à la conduite automobile, TAG Heuer présente aujourd’hui la Monaco Chronograph Night Driver, une édition limitée qui vise à capturer la magie de conduire une voiture de sport sur route la nuit.

Inspirée par les cadrans bleu nuit, gris anthracite et noir mat des emblématiques Monaco vintage, cette nouvelle édition utilise des matériaux modernes pour construire un instrument qui améliore l’expérience et les performances de ceux qui prennent la route, surtout la nuit.

Elle conserve son emblématique cadran en deux parties « cercle dans le carré », qui fournit des lectures instantanées au conducteur, mais la nuit, le « cercle » gris foncé au centre du cadran offre un fort contraste avec le bleu vif Super- Finition LumiNova des aiguilles des heures, des minutes et des secondes du chronographe, ainsi que des points lumineux qui marquent les heures.

Même les marques hachurées qui indiquent les minutes/secondes brillent vivement, permettant au conducteur de prendre des lectures précises. Il ressemble au tableau de bord d’une voiture ancienne, brillant toute la nuit et offrant une lisibilité ultime.

À mesure que la nuit se transforme en jour, l’extérieur du cadran passe d’un bleu vif et brillant à un gris clair et froid avec des index laqués noirs marquant les heures.

Les registres du chronographe sont transformés de la même manière, passant d’un bleu éclatant, offrant un contraste saisissant avec les marquages ​​noirs des minutes et des heures, à un gris clair et froid à la lumière du jour.

Ce cadran entièrement luminescent est une véritable prouesse technique pour TAG Heuer. Il utilise du Super-LumiNova et étend sa luminosité sur une surface plus large, permettant au cadran de rester visible dans l’obscurité pendant 3 heures après avoir été complètement chargé.

Le boîtier est construit en titane grade 5, recouvert de DLC noir, le poids léger de la montre assurant un confort au fil des heures.

Le revêtement DLC du boîtier résistera bien à son utilisation prévue en tant qu’outil du coureur (se faire frapper lorsque le conducteur monte et descend de sa voiture, brise une bouteille de champagne, etc.)

À l’intérieur se trouve le mouvement Heuer 02 de TAG Heuer. Il utilise une roue à colonnes traditionnelle pour actionner le chronographe de manière fiable, tandis que la réserve de marche de 80 heures du mouvement permettra au Night Driver de fonctionner tout au long d’un week-end de course.

Le fond saphir affiche l’impression bleue sur la masse oscillante noire, ainsi que la roue à colonnes bleue, prolongeant cette palette depuis le cadran du chronographe.

La Monaco Chronograph Night Driver Limited Edition est complétée par un bracelet en cuir de veau, avec une alternance de grandes et petites perforations et des coutures blanches brillantes le long du bord du bracelet.

La TAG Heuer Monaco Chronograph Night Driver est limitée à seulement 600 pièces, chacune gravée individuellement. Ils sont disponibles dans les boutiques TAG Heuer, chez les détaillants et sur le site Web de TAG Heuer, au prix de 11400 €.