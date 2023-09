On a testé.. la Huawei Watch GT 4 

Axée sur le fitness et soucieuse de la mode, la Huawei Watch GT 4 associe style haut de gamme et fonctionnalités de santé.

Alors que le reste du monde des montres intelligentes a largement joué la sécurité en matière de design, Huawei n’a jamais eu peur d’aller un peu plus haut de gamme. Les matériaux haut de gamme et les cadres de grand écran ont permis à ses montres de se démarquer, même à l’ombre de quelques erreurs logicielles (qui, avouons-le, n’étaient pas vraiment le fait de l’entreprise). La Watch GT 4 poursuit cette tendance et constitue une preuve supplémentaire que l’équipe de conception de Huawei sait comment créer une montre au look époustouflant.

Elle emprunte l’essentiel de sa technologie interne à la Huawei Watch 4 sortie plus tôt cette année, mais avec un style plus distinctif inspiré des montres analogiques traditionnelles. Les capteurs améliorés offrent un suivi plus approfondi de la condition physique, l’interface a reçu une nouvelle couche de peinture et la durée de vie de la batterie continue de surpasser celle de la concurrence, tout comme le prix. Est-ce suffisant pour persuader les acheteurs de montres intelligentes d’en prendre note ?

Conception et finition : des sensations au poignet

Les deux modèles de Watch GT 4 sont si différents qu’ils pourraient tout aussi bien être deux montres totalement différentes. La version plus petite de 41 mm semble beaucoup plus délicate, avec une lunette plus fine et un bracelet plus fin. Il peut être acheté dans les couleurs Cuir Blanc, Milanais et Piano Key bicolore, de 249 € à 399 €. Huawei le positionne clairement comme l’option la plus féminine.

Notre échantillon de 46 mm, en revanche, est le contraire. Elle a un corps octogonal et une lunette beaucoup plus robuste, avec des intervalles de cinq minutes gravés autour du bord extérieur et des indicateurs d’une seule minute sur le bord intérieur. Nous ne pouvons pas dire avec certitude qu’il offre plus de protection que le verre bord à bord de la Huawei Watch 4 Pro, mais il donne une excellente impression d’une montre traditionnelle.

Vous avez le choix entre une monture noire et un bracelet en caoutchouc noir, une monture argentée et un cuir marron, une monture argentée avec un bracelet en tissu vert ou une monture argentée avec un bracelet à maillons en métal assorti ; tous les quatre sont usinés en acier inoxydable. La façon dont le bracelet métallique se fond parfaitement dans le corps de la montre est particulièrement élégante et serait notre choix même si son prix est plus élevé que les autres couleurs : 349 € pour le caoutchouc noir à 249 € et 269 € cuir marron et tissu vert. Les pattes à dégagement rapide vous permettent de retirer les maillons sans aucun outil ou de remplacer complètement la sangle par une autre.

La disposition familière des boutons de Huawei réapparaît ici, avec une couronne numérique en haut à droite et un bouton d’action en bas à droite. La rotation de la couronne pour faire défiler les menus est d’une fluidité satisfaisante, déclenchant un retour haptique à chaque rotation.

Elle peut paraître grande au poignet, mais nous pourrions confortablement garder la montre allumée la nuit pour suivre le sommeil. Et même si elle n’est pas adaptée aux plongeurs comme la Huawei Watch Ultimate, la résistance à l’eau 5ATM est toujours très performante.

Écran : que la lumière soit

Les écrans portables de Huawei sont généralement époustouflants, et la Watch GT 4 ne fait pas exception. Notre modèle 46 mm dispose d’un écran circulaire de 1,43 pouces, tandis que le modèle 41 mm opte pour un panneau plus petit de 1,32 pouces ; les deux utilisent la technologie AMOLED et ont la même résolution 466×466. Il semble ici merveilleusement net, même les petits textes étant faciles à lire à bout de bras.

Bien sûr, les Huawei Watch 4 et Samsung Galaxy Watch 6 Classic classiques sont encore plus grandes, mais on ne peut pas dire que ce modèle manque de présence au poignet. Il est utile que les indicateurs de minutes autour du bord cachent intelligemment le cadre du panneau, pour un look bord à bord qui est à la hauteur des meilleures montres intelligentes en vente actuellement.

Les couleurs ont beaucoup de pop, le contraste est superbe et les angles de vision sont également assez corrects. Huawei n’a pas eu peur de laisser ses cadrans remplir tout l’écran de complications et de widgets dynamiques qui vous donneront envie de le laisser allumé tout le temps, même au détriment de la durée de vie de la batterie. La plupart peuvent être personnalisés avec différents styles et couleurs.

Le mode permanent est cependant une excellente solution de transition, étant suffisamment sombre pour indiquer l’heure d’un coup d’œil et rapide pour augmenter la luminosité d’un simple mouvement du poignet. Il y en a suffisamment pour bien s’adapter également à l’extérieur les jours ensoleillés. Peu de concurrents portables peuvent prétendre faire mieux.

Interface : vivre en Harmonie

La Watch GT 4 est le premier portable que nous avons essayé avec le logiciel HarmonyOS 4 de Huawei. Cette dernière version rationalise subtilement l’interface et introduit un tas de nouvelles options de cadran de montre riches en widgets, mais semblera très familière à toute personne possédant une montre intelligente Huawei existante. Le changement le plus frappant est le lanceur d’applications, qui présente une conception en damier riche en animations qui se remet en place lorsque vous faites défiler vers le bord. Cela n’a cependant pas aidé le sentiment de surcharge d’informations que vous ressentez lorsque vous l’ouvrez pour la première fois.

Nous aimons l’idée des cadrans de montre remplis de widgets, qui regroupent des informations utiles sur un seul écran. Le widget Healthy affiche des éléments tels que la fréquence cardiaque, la SpO2, les enregistrements de sommeil et les scores de stress, tandis que le widget Lifestyle affiche les rendez-vous du calendrier et la météo. Tous sont disponibles en quelques glissements depuis le cadran principal de la montre. Les paramètres rapides sont toujours accessibles par un balayage vers le bas et les notifications sont révélées par un balayage vers le haut.

Comme toujours, l’interface utilisateur est élégante et réactive aux glissements et aux pressions. Les applications se chargent assez rapidement et nous n’avons jamais repéré d’animations saccadées. Au départ, il semble y avoir beaucoup de choix, mais la plupart sont axés sur le fitness. Le lecteur de musique est utile pour lire des MP3 enregistrés localement via un ensemble d’écouteurs Bluetooth couplés, et vous obtenez les bases typiques d’une montre intelligente comme des bulletins météorologiques et un calendrier.

L’assistant vocal Celia reste cependant inutilisable si vous n’avez pas de smartphone Huawei et vous ne pouvez toujours pas le cacher dans le tiroir d’applications. Les paiements sans contact sont également exclus dans de nombreux pays occidentaux, même s’ils disposent du matériel nécessaire pour les prendre en charge. Un clavier à l’écran pour saisir des réponses complètes est très pratique, mais il ne fonctionne qu’avec certaines applications ; tout le reste revient aux réponses prédéfinies. Et n’oublions pas que la prise en charge des applications tierces est pratiquement inexistante par rapport à WearOS. Si vous voulez des éléments comme Spotify ou Strava sur votre poignet, vous devrez chercher ailleurs – même s’il peut au moins exporter des données vers ce dernier.

Même la configuration de la Watch GT 4 reste plus un obstacle que celle des montres concurrentes, car l’application Huawei Health est introuvable sur le Google Play Store. Un code QR sur la boîte vous indique plutôt un téléchargement direct. Accorder des autorisations pour des choses comme l’accès aux notifications est également un processus assez complexe, selon la marque de téléphone que vous possédez. C’est dommage, car l’application elle-même est complète.

Suivi de la santé et de la forme physique : tout en un seul endroit

Dès le départ, Huawei Health suit vos pas, votre sommeil, votre niveau de stress, votre température cutanée et vos niveaux de SpO2 (c’est beaucoup de Ses), ainsi qu’une surveillance de la fréquence cardiaque 24h/24 et 7j/7. Les données sont extraites du capteur optique TruSeenTM 5.5+ de nouvelle génération de la Watch GT 4, et vous pouvez également fournir des lectures manuelles de la pression artérielle. Cependant, il ne peut pas effectuer de lectures ECG et vérifier la rigidité artérielle comme le pourrait la Watch GT 3 Pro.

La surveillance du sommeil inclut désormais la conscience respiratoire, qui peut aider à détecter des phénomènes tels que l’apnée du sommeil. Après une semaine de sieste, nous n’avons rien vu d’inhabituel et avons apprécié les suggestions telles que faire de l’exercice léger avant de nous coucher pour favoriser un sommeil plus profond. Bien que nous n’ayons pas pu le tester, le calendrier du cycle menstruel est désormais plus prédictif, plutôt que de s’appuyer sur des données saisies manuellement. Le cadre communautaire de santé permet apparemment aux familles de recevoir automatiquement des avertissements de santé pour leurs proches, mais nous n’avons pu les partager avec personne lors de nos tests préalables à la publication.

Vos données sont présentées suffisamment clairement et avec suffisamment d’informations pour que la plupart des amateurs de fitness occasionnels ne devraient pas du tout avoir à se soucier des applications tierces. Il vous faudra beaucoup de temps pour vous lasser des quelque 100 exercices, activités et sports différents que la montre peut également enregistrer. Les indices de résistance à l’eau 5ATM et IP68 signifient que les sports nautiques sont bien pris en charge, contrairement à de nombreuses montres WearOS qui ont tendance à manquer de modes de natation.

Nous nous sommes en grande partie limités à la course à pied, que la Watch GT 4 a gérée sans sueur (contrairement à nous). Les données GPS et de fréquence cardiaque étaient confortablement conformes à celles des montres intelligentes concurrentes, et la voix de l’entraîneur d’entraînement fournissait des alertes à intervalles utiles. Il existe également des plans d’entraînement personnalisés pour les coureurs de longue distance.

Autonomie de la batterie : monsieur cohérent

Alors que les montres Apple, Google et Samsung auront souvent du mal à passer un week-end complet de notifications, de suivi de la condition physique et de surveillance de la fréquence cardiaque 24h/24 et 7j/7, on peut généralement compter sur Huawei pour aller beaucoup plus loin. C’est toujours vrai ici : la Watch GT 4 de 46 mm peut potentiellement durer jusqu’à 14 jours avec une seule charge, tandis que le modèle de 41 mm en pousse sept.

Lors de nos tests, nous avons constaté que la batterie s’est épuisée de 10 % sur deux journées essentiellement consacrées au bureau, tandis qu’un week-end plus actif impliquant un entraînement enregistré l’a vu prendre un coup plus important. Nous avons quand même passé toute la semaine sans avoir besoin de nous brancher, ce qui est un excellent résultat pour une montre intelligente et se rapproche étonnamment de certains appareils portables dédiés au fitness.

Les recharges s’effectuent sans fil à l’aide de la rondelle de chargement magnétique, qui se connecte à un port USB-A à l’autre extrémité. Environ une heure suffira pour un ravitaillement complet. Il est probablement temps que Huawei passe au Type-C (tous les enfants cool le font).

Verdict de la Huawei Watch GT 4

Si le design et la qualité des matériaux comptent le plus lorsqu’il s’agit de vos bracelets, il est difficile de ne pas aimer la Huawei Watch GT 4. C’est une montre intelligente au look fantastique qui donne à ses rivales de prix similaire une apparence positive de jouet en comparaison. La durée de vie de la batterie reste superbe et l’écran est époustouflant.

Nos problèmes logiciels habituels demeurent malheureusement : l’installation de l’application compagnon est fastidieuse, la prise en charge des logiciels tiers est très limitée et la plupart des acheteurs manqueront des fonctionnalités trouvées dans les montres concurrentes comme les assistants vocaux et les paiements sans contact. Et même si nous pensons qu’elle est plus belle que n’importe quelle Apple Watch, cela ne convaincra aucun propriétaire d’iPhone de faire le changement.

Traitez-la comme une montre de fitness avec un tas de fonctionnalités intelligentes bonus, et la Watch GT 4 a beaucoup plus de sens. Huawei Health est suffisamment détaillé pour les exercices occasionnels et les entraînements sérieux, et effectue en effet très bien le suivi quotidien de la santé. Pour beaucoup, cela – et le style sublime – suffiront à ignorer ses problèmes.