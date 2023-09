Fnac accueille le premier shop-in-shop Focal « Focal powered by Naim »

Un espace d’écoute haut de gamme est dès à présent proposé au sein du magasin Fnac Ternes.

La FNAC, distributeur majeur de produits technologiques et culturels, pionnière sur le marché audio, et le français Focal, leader mondial dans la fabrication de solutions audio haute-fidélité, mettent en commun leurs expertises et annoncent l’ouverture d’un shop-in-shop « Focal powered by Naim » au sein du magasin emblématique de la Fnac Ternes. Pour la Fnac, cette collaboration représente une opportunité inédite de proposer, dans un écrin exceptionnel, les produits d’une marque française unanimement reconnue pour son savoir-faire. De son côté, Focal pourra offrir aux passionnés d’audio, pour la première fois au cœur de Paris, une expérience d’écoute enrichie avec le concept « powered by Naim », marque britannique leader en électronique audio premium depuis plus de 50 ans et acquise par le groupe Focal il y a près de 10 ans.

Cet espace de plus de 100 m2, pensé et construit sur mesure pour tous les amateurs ou passionnés de musique et de son de qualité, permettra aux clients de découvrir et tester une vaste gamme de produits Focal et Naim, allant des systèmes Hifi et home cinema aux casques audios, en passant par les enceintes connectées.

Ce projet représente une nouvelle étape pour la Fnac, qui ambitionne depuis plus d’une décennie de rendre ses lettres de noblesse à l’audio premium et au son stéréo. L’an dernier, l’enseigne a notamment lancé la Bulle Acoustique, un lieu immersif à destination des amateurs et passionnés de musique, pour découvrir, écouter en stéréo et comparer les dernières solutions audios connectées à la pointe de la technologie.

En accordant une place toute particulière à une entreprise française leader de ce marché, la Fnac démontre une nouvelle fois qu’elle souhaite présenter à ses clients ce qui se fait de mieux dans chacune des familles de produit qu’elle propose à la vente. « Dans la lignée de la Bulle Acoustique, cet espace se veut un lieu expérientiel où les produits sont mis en scène dans un environnement moderne et peuvent être testés, tout en bénéficiant de l’expertise des conseillers Focal by Naim et Fnac » explique Stéphane Gissy, Chef de produits hi-fi de Fnac Darty, et poursuit : « nos équipes et celles de Focal Naim ont rapidement identifié le magasin Fnac Ternes comme l’emplacement idéal pour cet espace audio d’exception. Doté de la taille et de l’aménagement appropriés, il se révèle être l’endroit parfait pour accueillir cette collaboration stratégique qui permettra à notre clientèle de découvrir le meilleur des solutions audio premium d’aujourd’hui »

Shop-in-shop Focal, niveau -1 du magasin Fnac Ternes – 26/30 Av. des Ternes, 75017 Paris