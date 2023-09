Essai – Toyota GR Supra 3.0 BVM : comme dans le temps…

Un coupé, 2 places, à boîte de vitesse manuelle ? Cela ressemble à la définition de l’automobile sportive du passé, et pourtant, cette Toyota GR Supra 3.0 BVM n’a jamais été aussi attachante. Comme quoi… Par Philippe Guillaume

C’est quoi ?

Des SUV. Des autos électriques. Des SUV électriques : le monde de l’automobile tend à l’uniformisation. Et Toyota y prend sa part, même si au sein de l’état-major de la firme japonaise il semble persister une cellule de résistance qui valorise encore le plaisir de conduite automobile. L’on ne saurait les blâmer !

Tenez, regardez cette sublime Toyota GR Supra : ses gènes remontent à la GT 2000 de 1967, interprétation japonaise de la sublime Jaguar Type E, avec son long capot et son arrière court et rebondi à la fois, tandis que le double bossage du toit est un hommage aux grandes heures de la carrosserie italienne menée par Zagato ! La GR Supra en reprend les codes, et fait même penser à une autre icône britannique plus récente, la TVR Sagaris. Toujours est-il qu’elle ne laisse pas indifférent, cette auto !

Par honnêteté, on précisera qu’elle a fait l’objet d’un développement commun avec BMW : en gros, cette Supra, c’est une Z4. Sauf que le deal était clair : vous voulez un cabriolet, allez chez BMW. Vous voulez un coupé, rendez-vous chez Toyota.

Justement, qu’est-ce qu’il y a de nouveau ?

La base technologique commune a un peu emprisonné Toyota, contraint d’accepter ce que BMW lui fournissait. La Supra venait donc avec deux moteurs, un 4 cylindres 2.0 (258 ch) et l’un de ces fameux 6 cylindres 3.0 (340 ch) propres à la marque à l’hélice. Des moteurs allemands sous un capot japonais. En même temps, BMW est l’un des meilleurs motoristes du monde, donc, soyons pragmatiques et ne nous en plaignons pas !

Et sous le capot ?

Le six-cylindres 3.0 turbo est une pure merveille. Il vient en directe lignée de la Z4 M40i. On pourrait crier au scandale, mais en réalité, c’est le contraire. Pourquoi ? Parce que l’ensemble moteur / boite du constructeur allemand est, comme toujours, excellent ! Avec 340 ch et 500 Nm de couple, une bonne boîte auto à 8 rapports, douce et réactive selon l’usage, on est bien, et c’est ce qui s’est passé au lancement de la Supra ! La sonorité du 6 cylindres est un régal en toutes circonstances, en mode cruising comme pied au plancher, passant du feulement au rugissement ! Sauf que les amateurs de conduite sportive en réclamaient un peu plus. De fait, alors que BMW imposait la boîte de vitesses automatique, Toyota a fait développer une boîte de vitesses manuelle, qui permet de connecter le conducteur à ce qui se passe vraiment avec l’auto.



Et au volant, ça donne quoi ?

Plein de bonnes choses ! Si le tableau de bord est spécifique, on retrouve ses marques BMW, avec une console centrale (sympa, le placage en carbone autour du levier de vitesse !) et une ergonomie déjà vue dans la Z4. La position de conduite est idéale, assis bas, les fesses sur le train arrière, avec une direction hyper précise. L’amortissement est ferme, sans être cassant ; en gros, on a le feeling sportif tout en conservant du confort ! Nous avions essayé par le passé la version à boîte automatique : un régal, les 8 rapports et le velouté du 6 cylindres faisaient merveille au quotidien. La boîte manuelle ajoute un petit plus, indispensable pour les amateurs d’autos sportives : ce sentiment d’être mieux connecté à l’auto, avec, déjà, la manipulation d’un levier de vitesse ferme comme il le faut, aux débattements courts et précis à la fois, et cette possibilité, en conduite sportive, d’être sur le bon rapport, celui choisi par le conducteur, entre deux courbes que l’on aborde avec enthousiasme, tant le châssis et la rigidité de l’auto mettent en confiance. Et en conduite plus coulée, on retrouve les fondamentaux : souplesse, velouté, douceur du six cylindres. Même en boîte manuelle, la GR Supra reste conciliante, tandis que l’affichage tête haute, le maintien de ligne et le freinage d’urgence vous accompagnent. Mention spéciale à la sono JBL, très correcte, ainsi qu’au chargeur de smartphone par induction, qui vous facilitent la vie… Cette auto est une vraie GT, au sens noble du terme.

Son point fort ?

Une fois de plus, c’est la polyvalence incroyable de cette auto qui séduit. Stylée, confortable, performante, bien équipée, elle se savoure pleinement au quotidien, tandis que la boîte de vitesse manuelle rend la conduite un peu plus épicée quand le rythme augmente. On adore.

Les chiffres clé :

Moteur : 6 cylindres en ligne, turbo

Cylindrée : 2999 cm3

Puissance : 340 ch à 500 tr/mn

Couple : 500 Nm à 1600 tr/mn

Boîte de vitesse : manuelle, 6 rapports

Poids : 1570 kilos

Vitesse maxi : 250 km/h

0 à 100 km/h : 4,3 secondes

Conso officielle / de l’essai : 8,2 l/100 / 11,0/100

Prix : gamme Supra à partir de 49 900 €, version GR 3.0 à partir de 63 900 €

Le verdict de Stuff

Des performances sensationnelles mais une belle douceur d’utilisation, des sensations mécaniques à l’ancienne grâce au 6 cylindres turbo et sa mélodie si attachante. La Toyota GR Supra 3.0 fait partie des autos à forte personnalité, et sa boîte de vitesse manuelle lui donne une petite touche supplémentaire d’exclusivité. On adore, et on vous conseille d’en profiter avant que le monde automobile ne soit réduit à des cubes électrifiés et dépourvus de toute sensation…