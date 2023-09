Une Seiko 5 Sports à 520 € en hommage à Bruce Lee

Pour célébrer le 55e anniversaire de sa collection, Seiko présente une création en édition limitée en hommage à l’acteur hongkongais-américain Bruce Lee, qui a porté des 5 Sports tout au long de sa vie. Cette montre commémorative rend hommage à ses nombreuses réalisations en tant qu’artiste martial, acteur et icône culturelle.

Né à San Francisco, Bruce Lee était un acteur de cinéma, un artiste martial, un réalisateur et un professeur dont la carrière a traversé les continents. Il est devenu une star internationale avec le succès retentissant du film The Big Boss (1971), mais il est tragiquement décédé à l’âge de 32 ans, alors qu’il tournait Enter the Dragon (1973). Créateur aux multiples facettes et expert en arts martiaux, Bruce Lee a fondé le « Jeet Kune Do », qui se traduit par « la voie du poing qui intercepte». Son œuvre continue d’attirer des fans du monde entier.

Le cadran de la montre est illustré par le dessin d’un dragon, que Bruce Lee a dessiné de son vivant. La lunette comporte des caractères qui représentent l’esprit du Jeet Kune Do et la phrase “using no way as a way, using no limitations as a limitation”. Le bracelet en cuir noir avec des surpiqûres argentées évoque les vêtements portés dans le kung-fu. Son intérieur présente le même dessin de dragon que celui du cadran. La montre est également proposée avec un bracelet supplémentaire en nylon reprenant le design de l’emblématique survêtement jaune que portait Bruce Lee.

La montre est animée par le calibre 4R36 et offre une étanchéité à 10 bar. Le verre est un cristal Hardlex et le boîtier en acier inoxydable avec revêtement noir. Le fond du boîtier est illustré par le blason du Jeet Kune Do, basé sur le symbole du yin et du yang, il comporte également la mention «Limited Edition» et le numéro de série. La montre est présentée dans un coffret spécifique portant la signature de Bruce Lee.

Ce modèle sera disponible pour 520 € à partir d’octobre 2023 dans les boutiques Seiko et chez les revendeurs agréés, en édition limitée à 15 000 exemplaires.