Une finition Dune pour le casque Focal Bathys

Focal présente la finition Dune pour Bathys ( 799 €), son casque hi-fi sans fil et à réduction de bruit active. Elle dévoile son premier casque Bluetooth à réduction de bruit active : elle dévoile une nouvelle finition, Dune, et présente une fonctionnalité supplémentaire qui permet d’adapter le son du casque à son audition.

Focal a pensé une finition claire s’inscrivant en contraste avec la finition Black Silver existante pour offrir un véritable choix différenciant à ses clients. Appliquée à l’ensemble du casque, à la mallette de transport et aux câbles, la finition Dune s’inspire de la minéralité de carrières, de paysages grecs, des sables du désert, soit des espaces lumineux et délicats. Elle combine une couleur beige associée à des détails argentés (grilles, rings…) pour un rendu élégant, doux, harmonieux. Grâce à sa teinte neutre, le beige se marie aisément à toutes les couleurs portées. Comme pour la version Black Silver, Bathys Dune associe des matériaux raffinés (magnésium sur les yokes, cuir véritable sur l’arceau…), procure un grand confort et présente une flamme rétroéclairée au centre des oreillettes.

Afin d’offrir le meilleur, les équipes Focal ont intégré une nouvelle fonctionnalité au casque : le test d’audition. Disponible via l’application Focal & Naim, il permet de configurer le son délivré par Bathys en fonction de son audition et, ainsi, de bénéficier du son Focal quels que soient les résultats de son test. Autrement dit : Bathys s’adapte à l’audition de tous ! Les détenteurs de la version Black Silver peuvent accéder à ce test dès à présent via une simple mise à jour de l’application Focal & Naim.

Bénéficiant du savoir-faire de Focal en acoustique et dans la fabrication de casques haut de gamme, Bathys délivre un pur son hi-fi, en écoute Bluetooth 5.1 multipoint ou filaire grâce au mode USB-DAC intégré et sa résolution allant jusqu’à 24 bits/192 kHz. Fabriqués en France, les haut-parleurs sont constitués d’un dôme en Aluminium/Magnésium pour des graves profonds, des aigus doux et des voix empreintes de clarté. Ce son hi-fi est sublimé par une isolation parfaite : la technologie de réduction de bruit présente notamment un mode « Silent » optimisé pour les déplacements à fort bruit ambiant (avion, train…) et un mode « Soft » favorisant la concentration à la maison. Et les autres fonctionnalités ne manquent pas : assistants vocaux, égaliseur réglable, connectivité (Bluetooth, Jack, USB), 30 heures d’autonomie (5 heures supplémentaires peuvent être disponibles en 15 minutes grâce à sa fonction recharge rapide) et plus encore.