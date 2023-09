Devialet Gemini II promet du gros son dans un petit boîtier

Les écouteurs intra-auriculaires sans fil ANC garderont le monde extérieur à distance.

Les écouteurs sans fil haut de gamme font soudainement fureur, les modèles supra-auriculaires retenant l’essentiel de l’attention – mais les spécialistes français de l’audio Devialet ont en tête quelque chose d’un peu plus petit. Les nouveaux écouteurs intra-auriculaires sans fil Devialet Gemini II s’adressent directement aux auditeurs de luxe, avec un style – et un prix – à la hauteur de leurs exigences élevées en matière de qualité sonore.

La deuxième tentative de la société en matière de paire d’écouteurs antibruit est encore plus agréable à l’œil que le Devialet Gemini d’origine, avec un étui de chargement beaucoup plus compact pour garder les écouteurs pleinement alimentés entre les sessions d’écoute. C’est doublement vrai si vous optez pour l’édition spéciale Opéra de Paris, qui ajoute un placage en or 24 carats. Les modèles Matte Black et Iconic White sont un peu moins bling.

La suppression du bruit a été considérablement améliorée, avec un ajustement dynamique prenant en compte le bruit de fond, les fuites sonores à l’intérieur de vos conduits auditifs et la forme générale de votre oreille. Les deux micros fonctionnent avec la technologie IDC (Internal Delay Compensation) de Devialet pour garantir l’absence de retour indésirable ou de retard d’annulation, et bénéficient d’une réduction active du vent (AWR – Devialet aime ses acronymes). Un mélange d’algorithmes logiciels, de matériaux coupe-vent et de placement intelligent des microphones promettent de réduire les bruits de fond, même les jours de rafales. Les capteurs de conduction osseuse aident également les micros à garder votre voix claire lorsque vous passez des appels téléphoniques.

À l’intérieur, chaque écouteur est doté d’un driver personnalisé de 10 mm recouvert de titane offrant un son clair et net. Gemini II s’associe via Bluetooth 5.2 et prend en charge le codec aptX pour une écoute de meilleure qualité. La connectivité multipoint vous permet de coupler deux appareils à la fois. Une application compagnon pour smartphone actualisée offre également une plus grande personnalisation des commandes tactiles supra-auriculaires.

Ils sont résistants IPX4, donc la sueur et les courtes périodes de pluie ne sont pas synonymes de désastre et devraient avoir suffisamment de batterie pour durer cinq heures d’écoute à la fois. L’affaire peut porter ce total à 22 heures.

Le Devialet Gemini II est disponible à l’achat dès maintenant, directement sur le site Devialet et dans les magasins de détail. Attendez-vous à payer à partir de 399 €, un peu plus pour l’édition Opéra de Paris.