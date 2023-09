Denon nouveau roi des platines avec sa DP-3000NE ?

Cette platine à entraînement direct promet des composants et un savoir-faire de qualité.

Denon s’y connaît en équipements audio domestiques haut de gamme, avec ses amplis, écouteurs sans fil et haut-parleurs multiroom figurant régulièrement parmi nos favoris. Mais la nouvelle platine vinyle DP-3000NE vise encore plus haut. Ce modèle à entraînement direct est le nouveau produit phare de l’entreprise, construit à partir de matériaux haut de gamme et doté d’un matériel sans compromis en dessous.

Le DP-3000NE est magnifique, avec un placage en bois d’ébène foncé sur un meuble en bois massif (vous ne trouverez pas de MDF ou de panneaux de particules ici, comme vous le feriez sur des platines de moindre qualité). Le plateau, le bras de lecture et les commandes sont tous usinés à partir de métal, et les pieds isolants sont suffisamment denses pour éliminer les résonances ou vibrations indésirables de votre autre kit Hi-Fi.

Il existe un nouveau tableau de commande surveillant le moteur à entraînement direct, pour assurer une fourniture de tension continue. Cela garantit que la vitesse de rotation ne fluctue pas, quel que soit le régime sélectionné – il fera naturellement 33 1/3, 45 et 78 tr/min – et lui permet d’atteindre sa pleine vitesse presque immédiatement. Tout est optimisé pour une lecture précise et n’aura pas besoin d’être remplacé au fil du temps comme une platine vinyle à entraînement par courroie.

Le DP-3000NE utilise un bras de lecture amélioré en forme de S, avec un réglage vertical de la hauteur de 9 mm pour laisser de la place à n’importe quel tapis de plateau. Il existe également des options d’angle de suivi vertical (VTA), de poids de la cartouche et de réglage anti-patinage selon que vous installez une cartouche MM ou MC. Vous n’en recevez pas dans la boîte, alors assurez-vous que celui que vous achetez est un bon.

Les choses restent simples à l’arrière avec juste une entrée d’alimentation secteur et des sorties phono RCA. Il n’y a pas de Bluetooth intégré, de support de streaming ou de toute technologie susceptible de se déprécier avec le temps ; le DP-3000NE est aussi analogique que possible, ce qui correspond parfaitement à son look d’inspiration rétro.

Le Denon DP-3000NE sera en vente dans le monde entier à partir d’octobre, à 2499 €.