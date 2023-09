Wonderlust : Les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max haut de gamme d’Apple débarquent avec un nouveau design et un tout nouveau bouton d’action

Fonctionnalités professionnelles supplémentaires et changements importants en matière d’appareil photo pour les utilisateurs professionnels d’Apple.



Lors de l’événement de lancement de Wonderlust, Apple a dévoilé les smartphones haut de gamme iPhone 14 Pro et 14 Pro Max, de 6,1 pouces et 6,7 pouces, respectivement. Suite aux offres iPhone 14 Pro de l’année dernière, les nouveaux combinés offrent de nombreuses nouvelles fonctionnalités sur lesquelles les professionnels peuvent mettre la main. Il y a quelques changements de conception majeurs, ainsi qu’un tout nouveau bouton et un capteur d’appareil photo repensé.

En tête d’affiche du nouveau design, les iPhone 15 Pro sont passés au titane de niveau 5 pour le corps – le même alliage utilisé sur le rover martien ! Finis les côtés carrés, remplacés par les bords arrondis de l’époque de l’iPhone 6. La célèbre sonnerie a été remplacée par un bouton d’action personnalisable. Plutôt que d’appuyer sur l’interrupteur, vous maintenez maintenant le bouton enfoncé pour une réponse haptique. Mais vous pouvez échanger ce qu’il fait d’une simple pression vers des actions telles que l’ouverture de l’appareil photo ou les raccourcis Siri.

À l’avant, l’écran Super Retina XDR contient les mêmes Dynamic Island, ProMotion et Always On Display. De plus, vous pouvez profiter de la veille depuis iOS 17. Il peut atteindre jusqu’à 2000 nits de luminosité pour le HDR et l’affichage en extérieur.

Les appareils photo de l’iPhone 15 Pro intègrent de nouvelles fonctionnalités importantes – Apple estime que c’est l’équivalent de sept objectifs d’appareil photo. L’appareil photo principal est un capteur de 48 MP avec un nouveau revêtement pour réduire les reflets de l’objectif, produire des images plus nettes et laisser entrer plus de lumière la nuit. Il peut filmer aux formats ProRAW et 48 MP HEIF. Vous obtenez des images de 24 MP en standard grâce au traitement d’image et au regroupement de pixels. Vous pouvez prendre des photos avec des focales de 24 mm, 28 mm et 35 mm, que vous pouvez choisir dans le sélecteur de zoom. Smart HDR améliore la plage dynamique sur l’arrière-plan et le suje

Vous obtenez également un téléobjectif 3x sur l’iPhone 15 Pro standard, mais le Pro Max contient un téléobjectif 5x. Il peut atteindre une distance focale de 120 mm pour les gros plans. Une nouvelle conception de prisme permet aux rayons lumineux de traverser la lentille pour permettre une distance focale plus longue. Apple propose un OIS amélioré qui se déplace dans toutes les directions pour des images ultra stables – avec jusqu’à 10 000 micro-ajustements par seconde. La caméra ultra-large de 12 MP voit également quelques améliorations pour le mode macro.

En préparation pour Vision Pro, vous pouvez désormais capturer une vidéo spatiale que vous pourrez visualiser avec le casque lors de sa sortie. Pour une utilisation normale, la vidéo prend en charge le système d’encodage couleur Academy et l’enregistrement 4K à 60 FPS. Au-delà de cela, il n’y a pas de nouvelles améliorations majeures dans la prise de vue.

L’iPhone 15 Pros est alimenté par le chipset A17 Pro – une première pour Apple. Il s’agit de la première puce 3 nm du secteur, qui réduit les transistors pour un processeur plus efficace. Le nouveau processeur présente des améliorations de conception pour des vitesses plus rapides. Et le GPU est jusqu’à 20 % plus efficace grâce à un cœur repensé. Comme toujours, le Neural Engine a également été amélioré pour un meilleur traitement de l’IA à bord. Comme prévu, l’USB-C est également désormais disponible sur iPhone pour des vitesses de transfert de données plus rapides (jusqu’à 10 Gbit/s) et de chargement. Vous pouvez recharger des AirPod ou une Apple Watch à l’aide du câble, et les écouteurs filaires d’Apple reçoivent le nouveau connecteur.

Les précommandes pour les derniers appareils professionnels commencent ce vendredi 15 septembre et les appareils seront expédiés une semaine plus tard, le vendredi 22 septembre. Vous pouvez vous procurer l’iPhone 14 Pro au même prix de 999 € et le 14 Pro Max à partir de 1 099 €. Ils sont disponibles en Black Titanium, White Titanium, Blue Titanium, Natural Titanium et le stockage va jusqu’à 1 To.