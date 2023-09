Wonderlust : Le nouvel Apple iPhone 15 est là, avec un design rafraîchi et USB-C

Nouvelles couleurs, ajustements de conception, USB-C et puissance supplémentaire.

Tout juste sorti de l’événement de lancement Wonderlust d’Apple, le nouvel iPhone 15 est disponible. Il est disponible dans la taille standard de 6,1 pouces à laquelle nous nous attendions, avec un 15 Plus plus grand de 6,7 pouces également disponible. Les deux appareils sont des suites des offres iPhone 14 de l’année dernière et, comme on peut s’y attendre, les nouveaux combinés contiennent de nombreux nouveaux avantages. Il y a aussi beaucoup de modèles repris des modèles de l’année dernière, donc les derniers iPhones devraient vous sembler familiers. Vous trouverez une nouvelle version de l’écran OLED Super Retina XDR. Il peut atteindre jusqu’à 2 000 nits de luminosité pour le HDR et l’affichage en extérieur – soit deux fois plus lumineux que l’iPhone 14. Le Dynamic Island est passé des appareils Pro de l’année dernière à l’iPhone 15 standard cette année. L’écran est recouvert de Ceramic Shield pour une protection supplémentaire contre les rayures.

La caméra principale est mise à niveau avec un nouveau capteur 48 MP, qui côtoie une caméra ultra-large. Il existe également une nouvelle fonction téléobjectif 12 MP utilisant le nouveau capteur pour des photos zoomées 2x. Les portraits s’améliorent également grâce à quelques améliorations en coulisses. Le mode nuit voit également des améliorations, aux côtés du Smart HDR qui permet de se concentrer ensemble sur l’arrière-plan et le sujet.

Le nouvel appareil est alimenté par le chipset A16 Bionic d’Apple. Il a fait ses débuts sur les appareils iPhone 14 Pro l’année dernière et se dirige vers l’iPhone 15 standard cette année. Apple promet toujours une batterie qui dure toute la journée, mais le 15 Plus possède une cellule plus grande que l’appareil de taille standard. Precision Finding se dote d’une nouvelle fonctionnalité, qui vous permet de retrouver les iPhones de vos amis dans le cadre de Find My. Comme prévu, l’USB-C est également désormais sur iPhone pour des vitesses de transfert de données et de chargement plus rapides. Vous pouvez recharger des AirPod ou une Apple Watch à l’aide du câble, et les écouteurs filaires d’Apple reçoivent le nouveau connecteu

Conformément au calendrier habituel d’Apple, les précommandes pour les appareils iPhone 15 commencent ce vendredi 15 septembre et les appareils seront expédiés une semaine plus tard, le vendredi 22 septembre. Ils sont disponibles en rose, jaune, vert, bleu et noir. Apple abandonne ses étuis en cuir dans le cadre de ses efforts environnementaux, vous pouvez donc vous procurer de nouveaux étuis FineWoven en daim à la place. Vous pouvez acheter l’iPhone 15 à partir de 799 € et le 15 Plus à partir de 899 €.