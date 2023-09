Les AirPods Pro d’Apple désormais livrés avec un étui de chargement USB-C

Pas de changements supplémentaires au-delà du nouveau port de chargement.

Lors de l’événement de lancement de Wonderlust, Apple a présenté un nouveau modèle d’AirPods Pro, mais il y a une différence par rapport à l’époque où nous recevons habituellement de nouveaux écouteurs du géant de la technologie. Plutôt que d’intégrer de nouvelles fonctionnalités dans les écouteurs, Apple a actualisé le modèle existant avec un nouveau port USB-C, rejoignant ainsi l’iPhone dans la commutation des ports de charge.

Bien que le nouveau système chargement soit considéré comme une grande victoire pour de nombreux passionnés de technologie, la plupart des utilisateurs ne sourcilleront probablement pas lors de cette actualisation des AirPods. Vous ne trouverez aucune nouvelle fonctionnalité – juste un port USB-C plutôt que Lightning. La version AirPods Pro séduira ceux qui utilisent des modèles plus anciens et qui souhaitent effectuer une mise à niveau. Ou, si vous aimez vraiment l’USB-C, vous pouvez laisser de côté l’option propriétaire d’Apple et vous lancer dans la dernière actualisation.

Les AirPods Pro (2e génération) intègrent l’audio spatial personnalisé de watchOS 9 et l’ANC comme le modèle d’origine. Grâce à la nouvelle puce H2, les AirPods Pro 2 sont dotés d’une transparence adaptative pour s’allumer instantanément en cas de bruits à décibels élevés. La durée de vie de la batterie est plus longue, Apple promettant jusqu’à six heures d’écoute avec les écouteurs, et un total de 30 avec le boîtier. Vous trouverez également un étui équipé d’une attache de cordon et d’une recherche de précision pour Find My.

La nouvelle mise à jour USB-C coûte le même prix de 249€ et sera disponible aux côtés de l’iPhone 15 à partir du 22 septembre. Si vous préférez garder le cordon, les EarPods filaires d’Apple disposent désormais de l’USB-C pour prendre en charge le nouveau connecteur de charge de l’iPhone pour 19 €.