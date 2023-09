La nouvelle Apple Watch Series 9 offre plus de puissance

Une mise à niveau plus petite cette année en matière d’Apple Watch, avec un accent sur le raffinement.

Lors de l’événement de lancement de Wonderlust, Apple a lancé la nouvelle Apple Watch Series 9, disponible en tailles 41 mm et 45 mm. Ces nouvelles montres améliorent les offres phares de l’année dernière et ajoutent également de toutes nouvelles fonctionnalités. Plutôt que de proposer de nouvelles fonctionnalités, les deux modèles constituent des améliorations plus modestes axées sur le raffinement.

À l’intérieur de la Série 9, vous trouverez le nouveau chipset S9 fabriqué par Apple. Il dispose d’un processeur et d’un GPU plus rapides, vous obtiendrez donc des actions plus réactives sur la montre intelligente. L’alimentation est assurée par la même batterie d’une journée entière de 18 heures de la génération précédente. Vous pouvez désormais ajouter des informations de santé à Santé à l’aide de Siri, avec une fonctionnalité à venir plus tard cette année. Il y a une nouvelle puce ultra-large bande à l’intérieur pour la recherche de précision pour vous aider à trouver votre iPhone. De plus, vous pouvez rapprocher votre Apple Watch des Homepods pour partager des médias, tout comme un iPhone.

L’écran bord à bord offre désormais jusqu’à 2 000 nits de luminosité, soit le double de celle de la Série 8. Il peut également descendre à seulement 1 nit, et peut donc être encore plus sombre la nuit.

Il existe un nouveau geste Double Tap (remarquablement similaire au geste de Vision Pro) que vous pouvez utiliser pour effectuer des actions telles que répondre à un appel. Il contrôle le bouton principal d’une application, vous pouvez donc l’utiliser sur votre Apple Watch. Il utilise l’accéléromètre, le gyroscope et d’autres capteurs pour détecter vos doigts. Les montres Apple Watch Series 9 coûteront 399 € pour le GPS ou 499 € pour la version cellulaire. Il est disponible dans une nouvelle couleur rose, aux côtés de Starlight, Midnight, Silver et Product Red. Il existe un nouveau tissu semblable au daim appelé FineWoven pour remplacer les bracelets en cuir d’Apple dans une démarche environnementale – il s’étend même à la collection Hermès. Les précommandes pour les deux commencent aujourd’hui et les appareils seront expédiés vendredi prochain, le 16 septembre.