L’iPhone 13 mini discontinué avec la sortie de l’iPhone 15

Rétrospectivement, il est surprenant que l’iPhone 13 mini soit apparu compte tenu des ventes de l’iPhone 12 mini.

Le dernier « mini » iPhone – l’iPhone 13 mini – a officiellement été abandonné après l’événement Apple d’aujourd’hui. Apple pensait clairement que l’iPhone d’entrée de gamme serait un succès au lancement. Il avait un écran compact de 5,4 pouces par rapport au plus grand écran de 6,1 pouces de l’iPhone 13.

Rétrospectivement, il est surprenant que l’iPhone 13 mini soit apparu. L’iPhone 12 mini a été le premier iPhone phare plus petit présenté lors d’un événement en octobre 2021. Mais il n’a fallu que quelques mois après la révélation pour que les choses disparaissent. Les analystes ont rapporté que les ventes de l’iPhone 13 mini étaient pires que celles des autres variantes. Les données CIRP de janvier 2021 suggèrent qu’environ 6 % seulement des appareils iPhone 12 vendus aux États-Unis étaient de type mini.

Vraisemblablement, les plans pour l’iPhone 13 mini étaient alors gravés dans le marbre. Apple a clairement décidé de réessayer, même s’il ne lui a pas accordé beaucoup de temps d’antenne lors de l’événement de lancement de l’iPhone 13 2021. La série iPhone 14 a vu Apple abandonner le mini appareil, et il n’y a pas non plus d’iPhone 15 mini. Révisant la gamme iPhone aux côtés des nouveaux combinés, l’iPhone 13 mini n’est plus disponible chez Apple.

Options iPhone moins chères

La lenteur des ventes s’explique en partie par le fait que l’iPhone SE (2e génération), l’iPhone XR et l’iPhone 11 étaient tous encore disponibles et à des prix moins chers que le mini. Après tout, le mini restait un téléphone phare malgré la taille de l’écran.

L’intérieur de l’iPhone 12 mini était le même que celui de l’iPhone 12 principal. Et c’était la même chose lors de la sortie de l’iPhone 13. Le matériel était haut de gamme, c’était juste une taille plus petite. Un iPhone mini reviendra-t-il un jour ? Actuellement, il semble que la réponse à cette question soit « définitivement non ».