Wonderlust : L’Apple Watch Ultra de 2e génération encore plus puissante

Des fonctionnalités supplémentaires ainsi qu’un nouveau chipset…

Lors de l’événement Wonderlust, Apple a dévoilé une montre ultra intelligente de deuxième génération appelée Apple Watch Ultra 2, dans un plus grand diamètre de 49 mm. Cette nouvelle montre outdoor améliore l’offre phare de l’année dernière et ajoute également de toutes nouvelles fonctionnalités. Plutôt que de proposer de nouvelles fonctionnalités, les deux modèles constituent des améliorations plus modestes axées sur le raffinement.

À l’intérieur, vous trouverez le nouveau chipset S9 fabriqué par Apple. Il dispose d’un processeur et d’un GPU plus rapides, vous obtiendrez donc des actions plus réactives sur la montre intelligente. Mais cela n’affecte pas la durée de vie de la batterie : vous bénéficierez des mêmes 36 heures d’autonomie. L’écran bord à bord offre désormais jusqu’à 3 000 nits de luminosité, soit plus que n’importe quelle Apple Watch.

Comme sur la série 9, il existe un nouveau geste Double Tap (remarquablement similaire au geste de Vision Pro) que vous pouvez utiliser pour effectuer des actions telles que répondre à un appel. Il contrôle le bouton principal d’une application, vous pouvez donc l’utiliser sur votre Apple Watch. Il utilise l’accéléromètre, le gyroscope et d’autres capteurs pour détecter vos doigts.

La montre intelligente Ultra de deuxième génération d’Apple coûtera 899 €