L’Atari 2600+ disponible en précommande

Les pré-commandes pour l’Atari 2600+, les manettes de jeu CX-30 et CX-40 ainsi que les nouvelles cartouches de jeu arriveront à temps pour les fêtes de fin d’année.

LAION, l’un des principaux éditeurs et développeurs mondiaux de jeux vidéo, et Atari, l’une des marques les plus iconiques ainsi que l’un des producteurs de divertissement les plus emblématiques au monde, annoncent que l’Atari 2600+, est disponible en précommande et sera lancée dans le monde entier le 17 novembre 2023 au prix de 119,99 €. Cette nouvelle version est une refonte moderne et fidèle de la console révolutionnaire, apparue pour la première fois en 1980.

L’Atari 2600+ est lancée avec une cartouche 10 jeux en 1 ainsi qu’une réplique fidèle du Joystick CX40+ original, pour la touche de nostalgie. La manette de jeu CX-30 avec cartouche multi-jeux 4-en-1 est également disponible seule au prix de 34,99 €. La manette CX-40 seule, quant à elle, sera vendue au prix de 22,99 €.

Les cartouches de jeu de Berzerk Enhanced Edition et Mr. Run and Jump seront également disponibles sur l’Atari 2600+ au prix de 29,99 € .

https://atari.com/products/atari-2600-plus