Deux nouvelles platines Technics pour les audiophiles

Technics dévoile les nouvelles platines haut de gamme à entraînement direct SL-1200GR2 et SL-1210GR2 dédiées aux audiophiles.



Dotées du design emblématique de la série SL-1200, les nouvelles SL-1200GR2 (argent) et SL-1210GR2 (noire) proposent une expérience audio exceptionnelle grâce à une réduction accrue des micro-vibrations et et l’élimination des bruits parasites.

Lancée en 1972, la SL-1200 est devenue un best-seller vendu à 3,5 millions d’exemplaires. Depuis, Technics a commercialisé de nombreux modèles déclinés de la SL-1200, qui ont bénéficié d’avancées sur le bras de lecture, le plateau et la construction du châssis. La série SL-1200 a su ainsi trouver un public large qui va des DJ aux audiophiles.

A la base des SL-1200 /1210GR, Technics y associe son expertise acquise sur les amplificateurs Gran Class et des lecteurs audio numériques. Technics associe son expertise acquise sur les amplificateurs Grand Class et les lecteurs audios numériques à la base des SL-1200 /1210GR. Les deux nouvelles platines intègrent le circuit d’alimentation silencieux à faible variation de tension de la prestigieuse SL-1000R complété d’un circuit d’absorption de bruit participant à une pureté sonore exemplaire.

Leur moteur à entrainement direct sans noyau, bénéficie quant à lui, de la nouvelle technologie de la Modulation Delta Sigma, grâce à laquelle les micro-vibrations sont réduites et les bruits parasites éliminés. Il en résulte une précision de rotation inégalée et un signal numérique d’une clarté cristalline.

Les nouvelles platines disposent d’un design épuré et monochrome. Les composants de couleurs assorties sont, ainsi, tous argentés pour la SL-1200GR2 et tous noirs pour la SL-1210GR2. Les deux platines reprennent bien entendu les fondamentaux qui font la réputation des SL-1200 GR : un bras de lecture aluminium en forme de S, un châssis robuste à deux couches en aluminium et BMC (Bulk Moulding Compound) et des pieds isolants pour une résistance élevée aux vibrations.

Afin de réduire l’impact environnemental de l’emballage, tout en garantissant que les produits Technics sont entièrement protégés tout au long de leur parcours jusqu’au consommateur, le nouvel emballage des SL-1200GR2 et SL-1210GR2 ne contient pas de polystyrène expansé (EPS). Il est désormais composé d’un carton formé pour une protection efficace du produit, et d’une boîte en carton pour les accessoires. Technics s’efforce actuellement d’étendre les nouveaux emballages à d’autres gammes et d’intégrer davantage de contenu recyclable dans les matériaux d’emballage.

Les nouveaux SL-1200GR2 en argent et SL-1210GR2 (1999 €) en noir seront disponibles à partir d’octobre 2023 chez les revendeurs Technics agréés.