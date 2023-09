On a testé… La Honor Watch 4

La Honor Watch 4 est peut-être la plus élégante des montres connectées jamais conçue dans ce moule.

Honor est l’un des meilleurs fournisseurs de smart watches qui font ce pour quoi beaucoup de gens utilisent réellement une Apple Watch, mais pour moins d’argent et avec une batterie qui dure des semaines, pas une journée.



La Honor Watch 4 est peut-être la plus élégante jamais conçue dans ce moule. Vous paierez 150 € pour une Watch 4, ce qui est en fait assez cher par rapport au niveau des appareils portables Honor. Mais étant donné qu’il peut également remplacer un Garmin, cela représente quand même une bonne affaire à première vue. Nous l’avons examiné de plus près l’IFA 2023.

Conception et affichage : 4 nuances de smartwatch

La Honor Watch 4 fait partie de l’une des gammes les plus abordables de Honor. Certes, elle n’a pas l’éclat des montres de fitness des modèles GT, et ce n’est pas une montre intelligente légitime. Cependant, en première impression, la Honor Watch 4 présente un véritable charme. Il a un cadran rectangulaire arrondi de style Apple Watch, avec un cadre central en aluminium, et non la bordure en plastique que l’on voit généralement dans les montres économiques des plus grandes marques.

L’écran est cependant un véritable attrait. Honor se vante qu’il s’agit d’un affichage « 60 Hz » sur son site Web, ce qui semble comique lorsque la plupart d’entre nous considèrent 60 Hz comme la norme la plus basse, mais la fluidité du défilement dans la Honor Watch 4 est l’élément numéro un de la brillance considérable sur montrer ici.

Il s’agit avant tout d’une montre à écran tactile, et la vitesse, la fluidité et la physique rebondissante avec lesquelles vous parcourez les menus ne doivent pas être sous-estimées. Même aujourd’hui, certains appareils portables de type montre intelligente moins chers peuvent sembler lourds et encombrants. Pas celui-ci.

L’écran de la Watch 4 est un OLED super coloré de 1,75 pouces avec une résolution de 390 x 450 pixels, très similaire à la résolution de l’Apple Watch Series 8 de 45 mm. Honor tente également de tirer le meilleur parti de cet écran vif et net avec plus de 300 pixels.

Fonctionnalités de la Honor Watch 4

Il s’agit d’une montre intelligente, mais il est beaucoup plus judicieux de considérer la Honor Watch 4 comme un wearable offrant des capacités de montre intelligente. Par exemple, elle recevra des notifications de votre téléphone, dispose de 4 Go de stockage pour la musique ou les podcasts (cela n’est pas répertorié comme une fonctionnalité clé, mais les affirmations sur la batterie suggèrent que la lecture de musique locale est disponible) et peut prendre des appels depuis un téléphone connecté grâce à son combinaison d’un haut-parleur et d’un microphone.

La Honor Watch 4 est également plus qu’un simple tracker de fitness. Elle dispose d’un GPS complet, ce qui le rend idéal pour les courses sans téléphone. Il existe également une sorte d’entraîneur de course intégré. Dans le menu de suivi de la condition physique, vous verrez des options pour toutes sortes de séances de course structurées. Cela ressemble beaucoup à ce que vous obtenez dans un programme allant du canapé à 5 km, avec des blocs de marche, de jogging, de course et de gros efforts, mais la Watch 4 propose également des séances plus longues ou de haute intensité, pour ceux qui sont déjà assez à l’aise sur le tarmac.

La Honor Watch 4 affichera également un score « d’âge de forme physique », qui semble être une alternative plus conviviale au quatrième score VO2 Max de l’athlète. Une grande partie du reste correspond à l’offre habituelle des trackers de fitness. La Honor Watch 4 mesurera votre fréquence cardiaque 24h/24 et 7j/7, suivra votre sommeil et pourra prendre des mesures d’oxygène dans le sang.

Un coup d’œil au lecteur de fréquence cardiaque suggère cependant que ce n’est pas le plus avancé du marché. Il comporte une seule section LED et deux capteurs de lumière, là où les montres de fitness haut de gamme en utilisent généralement beaucoup plus pour rendre leurs lectures de fréquence cardiaque plus robustes.

La Honor Watch 4 est finalement assez similaire à des pièces comme la Honor Watch GS 3, mais avec un style qui imite davantage une Apple Watch qu’une « vraie montre ». Et tout comme ces bracelets légèrement plus chers, cette montre ne demande pas non plus beaucoup d’entretien et d’attention, avec une batterie qui dure jusqu’à deux semaines entre les charges et une résistance à l’eau de 5 ATM.

Cependant, la version vendue en Chine est un peu plus ambitieuse. Là-bas, la Honor Watch 4 dispose de l’option d’une e-SIM, qui lui permettrait de prendre des appels seule, sans téléphone. Voulons-nous vraiment cela ? Pas vraiment, mais c’est un atout pratique.

La Honor Watch 4 n’a rien de particulièrement nouveau pour une marque qui a fabriqué bon nombre de ces montres de fitness durables avec une séduisante couche de montre intelligente au fil des ans. Celle-ci change légèrement les choses, avec un combo micro et haut-parleur qui permet à la montre de prendre des appels depuis un téléphone connecté via Bluetooth.

Le principal attrait ici réside dans le bel écran net, le logiciel réactif et le fait que le logiciel de fitness va au moins quelques étapes plus loin que certains.

Verdict initial

Elle n’est pas aussi intelligente qu’il y paraît, mais cette montre fera un compagnon de suivi de la condition physique à faible stress et nécessitant peu d’entretien.

