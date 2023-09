PARIS AUDIO VIDEO SHOW : rendez-vous les 21 et 22 octobre à Paris

Après un franc succès rencontré en 2022, le PARIS AUDIO VIDEO SHOW investit à nouveau le PALAIS DES CONGRÈS de Paris (Porte Maillot) pour une nouvelle édition très attendue avec cette année un parrain et un invité exceptionnel : Pascal OBISPO.

Le plus grand événement du genre en France revient ainsi dans le lieu emblématique qui a connu les plus glorieuses années de la hi-fi, berceau du lancement mondial du CD audio en 1982. Un retour aux sources irrémédiablement guidé par l’ambition de proposer la meilleure des expériences et les plus grandes innovations du moment.

Le PARIS AUDIO VIDEO SHOW ouvrira de nouveau ses portes au public les samedi 21 et dimanche 22 octobre 2023 avec toujours la volonté de proposer un large choix de matériels pour les passionnés de haute-fidélité, d’image et de home-cinéma. Rendez-vous unique en France, c’est le seul salon ouvert au public et réunissant pendant trois jours

les plus grandes marques venues présenter leurs dernières nouveautés au travers de démonstrations exceptionnelles et exclusives.



Le PARIS AUDIO VIDEO SHOW revient avec une nouvelle édition riche en événements. Cette année, ce sont plus de 100 exposants, plus de 350 marques et des centaines de produits en démonstration qui vont être exposés sur un site unique, totalisant plus de 5500 m2 de surface d’exposition. Dans une nouvelle configuration organisée par univers,

les visiteurs vont découvrir la meilleure sélection de matériels en matière d’enceintes, casques, projecteurs, platines vinyle, téléviseurs, etc. Cette nouvelle édition recense les fabricants les plus iconiques : SONY, ELIPSON, BOWERS & WILKINS, YAMAHA, DEVIALET, DENON, MARANTZ, PANASONIC, Mc INTOSH, CABASSE, TRIANGLE, TCL, FOCAL, NAIM,

SONUS FABER…

Cette année, la salon est très heureux d’accueillir pour la première fois les marques suivantes : XGIMI / BENQ / ESCAPE / OCTAVIO / AUDIO PRO / CRESTRON (domotique pour le grand public) / CHRISTIAN L..

Grâce à une dernière journée dédiée aux professionnels, le lundi 23 octobre, le PARIS AUDIO VIDEO SHOW est le rendez-vous majeur français de l’industrie audio & vidéo. Il est un lieu de rencontre unique entre les fabricants et les professionnels et représente une occasion unique pour les marques de bénéficier d’une vitrine exceptionnelle auprès

de la presse technique et spécialisée. Trois jours durant, les visiteurs et les professionnels de l’industrie viendront découvrir les dernières innovations, des systèmes d’exception et pourront participer aux nombreuses animations qui rythment cet événement : conférences,

interviews exclusives dirigées par le journaliste et YouTubeur PP GARCIA, lancements mondiaux, concerts live sur le stand Yamaha… Le PARIS AUDIO VIDEO SHOW est le plus important événement du genre en France pour les passionnés de son et d’image, pour voir, écouter et comparer les meilleurs systèmes du moment.



Les événements forts du PARIS AUDIO VIDEO SHOW 2023