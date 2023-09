 Alpiner Heritage Carrée Automatic 140 Years, esprit Art Déco

En juin dernier, Alpina dévoilait pour ses 140 ans une pièce qui a fait date : l’édition de 28 montres animées de l’authentique Calibre 490 à remontage manuel daté de 1938.



Pour en assurer la continuité, la manufacture horlogère suisse a décidé de créer deux variations similaires dotées de l’un de ses mouvements contemporains, le calibre mécanique à remontage automatique AL-530.

Parée d’un cadran beige ou noir avec une petite seconde, cette nouvelle Alpiner Heritage Carrée Automatic 140 Years s’inscrit en collection courante et restitue l’esprit Art Déco de son inspiratrice originelle : une boîte rectangulaire minimaliste, une minuterie « sector dial » typique des années 30 accompagnées de chiffres arabes d’époque, d’aiguilles dauphines et, bien sûr, du logo Alpina d’origine. Deux créations vintage et authentiques qui poursuivent l’écriture des 140 ans d’une maison en perpétuel mouvement.

Chaque déclinaison reprend l’esthétique des deux séries limitées originales, avec les optimisations qui leur permettent de s’adapter aux nécessités du quotidien moderne. Leur boîtier a été légèrement élargi, de trois millimètres en moyenne, tout en restant dans les proportions d’époque, avec 32,5 x 39 mm de diamètre, pour seulement 9,71 mm de hauteur. La silhouette est élégante, idéale pour les hommes comme pour les femmes. Pour des raisons de facilité d’usage et d’entretien au jour le jour, ces deux boîtes sont à présent en acier inoxydable, avec un verre saphir convexe anti-reflet.

Le calibre mécanique à remontage automatique AL-530 qui s’y niche, conçu et optimisé au XXIe siècle, visible par le fond ouvert, est garant de 38 heures de réserve de marche et cadencé à 28’800 alt./h.





Chaque montre affiche les heures, minutes et petite seconde, le logo Alpina d’époque, la minuterie « chemin de fer » et se porte sur un bracelet autruche à boucle ardillon. Elles affichent néanmoins deux identités propres. Sur la première version, le cadran est noir et orné de chiffres arabes pleins avec une petite seconde circulaire. Les aiguilles, quant à elles, sont beiges. Sur la seconde, la composition est inversée : le cadran est beige avec un centre argenté, les aiguilles noires, les chiffres arabes évidés et dans une police plus droite chère aux Années Folles, tandis que la petite seconde est carrée.

Montre Alpiner Heritage Carrée Automatic 140 Years : 1 450 € www.alpinawatches.com