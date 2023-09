Apple Wonderlust : à quoi s’attendre et comment regarder

Bien qu’Apple ait lancé quelques nouveaux appareils cette année, ses gros articles arrivent généralement vers la fin de l’année. Nous parlons d’un prochain iPhone, de la dernière Apple Watch et généralement de quelques AirPod pour faire bonne mesure. Et cette année ne fait pas exception, avec l’événement majeur de lancement de la marque à l’agenda et qui aura bientôt lieu !

Quand aura lieu l’événement Wonderlust d’Apple ?

Apple organisera son événement de lancement Wonderlust le 12 septembre. Comme d’habitude, la keynote durera quelques heures. Il est rare que ces événements durent plus de deux heures, mais cela dépend vraiment du nombre de nouveaux produits que nous recevons de la société de Cupertino.

Comment puis-je regarder ?

Certains membres de la presse seront invités à un événement en personne, à l’instar de la WWDC plus tôt cette année. Mais pour ceux qui ne seront pas présents, Apple diffusera l’événement en direct pour que tout le monde puisse le regarder depuis chez lui. Vous pourrez suivre l’événement via une diffusion en direct sur YouTube et Apple TV. Pour vous faciliter la tâche, voici le flux à regarder. Bien sûr, nous vous apporterons toutes les dernières nouvelles sur Stuff au fur et à mesure.

À quoi s’attendre de cet événement Apple ?

Lors de l’événement Wonderlust de cette année, nous attendons des mises à niveau régulières de la gamme iPhone et Apple Watch. Il ne semble cependant pas que nous aurons de nouveaux AirPod cette fois-ci. L’iPhone 15 devrait apporter quelques rafraîchissements à la gamme de smartphones d’Apple. Nous attendons le Dynamic Island sur tous les modèles, et un nouvel iPhone 15 Ultra pourrait sortir. Les boutons sont configurés pour une refonte, ainsi que des mises à niveau de l’appareil photo et un remplacement USB-C pour Lightning. Comme vous vous en doutez, les appareils fonctionneront directement sous iOS 17.



Pour l’Apple Watch, attendez-vous à ce que deux nouveaux modèles fassent leur apparition. La série 9 sera le nouveau modèle qui attirera l’attention du plus grand nombre. Elle devrait introduire un nouveau processeur plus rapide, une couleur supplémentaire et un ensemble de fonctionnalités assez similaires à ceux de la série 8 de l’année dernière. À un prix plus élevé, nous nous attendons à voir une Apple Watch Ultra 2. Il semble qu’elle soit également prévue pour certains des performances améliorées, une nouvelle finition plus foncée et un ensemble similaire de fonctionnalités. Les deux nouvelles montres intelligentes fonctionneront immédiatement avec watchOS 10.

Nous pourrions également voir de nouveaux AirPod lors de l’événement. Mais avant que vous ne soyez trop excité, nous nous attendons à ce qu’il s’agisse simplement d’une mise à niveau mineure du boîtier. Plutôt qu’un nouveau modèle, il s’agira probablement simplement d’une version USB-C des AirPods 3 et AirPods Pro 2 existants – tout comme le boîtier MagSafe. Mais pour tous ceux qui seraient contrariés par la présence d’un trou de foudre restant, voici une solution.

Si Apple s’en tient à son modèle des années précédentes, nous nous attendons à ce que la série 9 et les AirPods soient disponibles en précommande le même jour, tandis que les Ultra et les iPhones seront disponibles en précommande le vendredi 15 septembre. Les appareils seraient probablement ensuite envoyés aux clients la semaine suivante.

Ce qui n’apparaîtra pas au lancement de Wonderlust d’Apple

Ne vous attendez pas à voir de nouveaux modèles d’iPad ou de Mac. Même si nous devrions voir quelques nouveaux appareils Apple, ceux-ci seront très probablement réservés pour un lancement ultérieur en octobre ou novembre. On ne sait pas si cela aura lieu lors d’un autre événement ou via un communiqué de presse. Apple a déjà fait les deux à cette époque, nous nous attendons donc à ce que la société emboîte à nouveau le pas.

Bien qu’un nouvel iPhone SE soit en route et que Wonderlust soit l’événement iPhone, ce nouvel appareil économique ne fera pas son apparition ici. Nous ne prévoyons pas que cet appareil fera ses débuts avant mars 2025, ce qui est encore loin. C’est une histoire similaire pour le casque Vision Pro – dont Apple nous a dit qu’il arriverait sur les tablettes en 2024. Et il n’y a eu aucun mot sur les nouveaux appareils HomePod ou Apple TV lors de cet événement, nous ne comptons donc pas les voir.