Ca roule à la française chez C du Cycle

C Du Cycle est née de l’imagination d’Adrien Duhamel. Adepte des déplacements urbains à vélo, il crée son premier vélo électrique pour se déplacer au quotidien sous le nom de Ariane. Conçus et assemblés à Mérignac, les vélos C du Cycle sont simples, confortables et de qualité. Pour cette rentrée 2023, l’entreprise bordelaise arrive avec de nombreuses nouveautés : un nouveau logo, l’ouverture d’un showroom à Mérignac, un nouveau colori proposé pour son dernier modèle et bien d’autres choses encore…

L’entreprise bordelaise fait peau neuve en optant pour un nouveau logo. Outre ce changement, il sera désormais possible, dès le 18 septembre prochain, pour tous les habitants de Bordeaux et sa région de venir découvrir l’univers de l’entreprise. En effet, C du Cycle ouvre sa première boutique au 3 rue Albert Einstein à Mérignac. Il y sera possible de tester, entretenir son vélo et acheter des accessoires.

Présenté à la fin de l’été, le vélo MoBY a été co-créé par les clients C du Cycle. En cette rentrée, il connait quelques petites nouveautés. Un nouveau colori, gris aluminium, vient s’ajouter aux deux couleurs déjà existantes à savoir vert d’eau et bleu nuit. Une nouvelle couleur qui évoluera en fonction de la lumière extérieure.

En plus d’être proposé avec une chaine, il sera aussi possible de l’équiper d’une transmission en courroie. Un choix qui devrait séduire de nombreux utilisateurs. Vendu actuellement en précommande à 3400 euros pour une livraison fin septembre, ils seront ensuite vendus à 3650 euros début octobre.

Le vélo MoBY est le premier vélo électrique à moteur central avec une boîte de vitesses automatique. Il permet de proposer une nouvelle expérience de pédalage. Plus besoin de penser à changer les vitesses pour pédaler efficacement et confortablement. La boite de vitesse automatique va sélectionner le rapport optimal en fonction de la vitesse du vélo. Cela permettra de pédaler à la bonne cadence, de diminuer la consommation de la batterie, de se concentrer sur le trajet et la sécurité.

Ce vélo dispose d’un cadre en aluminium à enjambement bas pour une position de conduite agréable et confortable, offrant un look discret et élégant. Il est de taille unique et adapté aux personnes mesurant de 1,55m à 1,90m en réalisant des réglages sur la potence et d’orientation de guidon ainsi que la hauteur de selle.



Deux choix de batteries intégrées amovibles sont possibles pour permettre un chargement plus simple. Sécurisées par une clé. L’écran LED, installé sur le guidon, permet de choisir le niveau d’assistance (4 ou 6 modes au choix), de disposer des informations comme la vitesse, le pourcentage de la batterie, l’heure, la puissance instantanée délivrée par le moteur, la distance parcourue sur le trajet….



Le vélo possède des pneus renforcés sur la bande de roulement pour éviter les crevaisons, d’éclairage avant et arrière automatique pour rester visible et de la possibilité de verrouiller l’assistance à l’aide d’un code à l’allumage. La grande modularité et personnalisation du vélo permet de s’adapter à toutes les situations. Par exemple, il est possible d’équiper son vélo d’une batterie ayant une autonomie plus importante : 100 km plutôt que 70 km.