La Swatch x Blancpain Scuba Fifty Fathoms vous fera-t-elle oublier la MoonSwatch ?

La Swatch x Blancpain Scuba Fifty Fathoms célèbre le 70e anniversaire de l’emblématique montre de plongée. Dans l’espoir de retrouver la magie de la MoonSwatch, Swatch lance une autre collaboration avec une icône de l’horlogerie suisse : la Blancpain Fifty Fathoms.

La Fifty Fathoms a été présentée il y a exactement 70 ans, en 1953, et a révolutionné l’horlogerie en devenant la première montre de plongée moderne. Cette nouvelle collaboration avec Swatch célèbre l’histoire de la Fifty Fathoms en la mélangeant au design ludique de Swatch. Nommée Bioceramic Scuba Fifty Fathoms, la collection fait référence aux montres de plongée de Swatch, la ligne SCUBA.



Tout comme la MoonSwatch (qui est toujours disponible aujourd’hui), les modèles Bioceramic Scuba Fifty Fathoms sont en édition non limitée et sont disponibles dans certains magasins Swatch à travers le monde. Cette nouvelle collection reproduit fidèlement toutes les signatures Fifty Fathoms : étanchéité, lisibilité claire, mouvement mécanique, lunette tournante et même protection antimagnétique !

Blancpain et Swatch se sont inspirés des profondeurs marines pour créer une collection de cinq modèles Swatch, chacun portant le nom de l’un des cinq océans : l’océan Arctique, l’océan Pacifique, l’océan Atlantique, l’océan Indien et l’océan Antarctique.

le Bioceramic Scuba Fifty Fathoms est étanche jusqu’à 91 mètres (un petit Easter Egg qui fait référence à la brasse – une mesure maritime de profondeur qui équivaut à 91 mètres / 300 pieds).

À l’intérieur de la Bioceramic Scuba Fifty Fathoms se trouve un mouvement mécanique Swatch SISTEM51. Ce mouvement innovant est le premier et le seul mouvement mécanique dont la production est entièrement automatisée. Le mécanisme est antimagnétique grâce à son spiral Nivachron et ne comporte que 51 pièces dont une vis centrale ainsi qu’une réserve de marche de 90 heures.

Le dos des cinq montres illustre un animal coloré présent dans les cinq océans : le nudibranche. Ils sont présentés dans une impression numérique sur le rotor du mouvement, aux côtés d’une représentation de l’océan qu’il représente au dos.

Tout comme la MoonSwatch, tous les modèles de cette collaboration sont fabriqués en Biocéramique, un matériau unique composé aux deux tiers de céramique et à un tiers de matière biosourcée issue de l’huile de ricin.

Petit clin d’œil à l’héritage marin de Blancpain, les bracelets NATO sont fabriqués à partir de filets de pêche recyclés et retirés de la mer.

Le logo commun Blancpain X Swatch se retrouve sur le cadran et la couronne et le mot « Swatch » est également inscrit sur le boîtier, tout comme « Blancpain » est inscrit sur les montres Fifty Fathoms originales.