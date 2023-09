Polaroid I-2, la photo instantanée façon professionnel

Les commandes manuelles et le meilleur objectif de ce Polaroid promettent des clichés instantanés de qualité supérieure. Mais il faut débourser 700 €…

S’attendre à ce qu’un photographe sérieux obtienne des résultats exceptionnels avec un appareil photo instantané, c’est un peu comme demander à Max Verstappen de gagner une course de F1 dans un kart : ils essaieront tous les deux, mais l’équipement ne peut pas faire grand-chose. Cela fait-il du nouveau Polaroid I-2 l’équivalent d’un kart équipé d’un moteur à réaction ? Il embarque en tout cas le plus avancé jamais conçu par l’entreprise.

Le I-2 allie le style Polaroid traditionnel à la technologie moderne, notamment un objectif à trois éléments avec une ouverture f/8 et une mise au point automatique continue. La société affirme qu’elle offre « les clichés les plus nets de tous les appareils photo instantanés Polaroid » et utilise un capteur LiDAR pour une mise au point automatique continue, même dans des conditions plus sombres. Le barillet d’objectif est même fileté pour fixer des filtres de 49 mm.

C’est le premier du genre à disposer de commandes entièrement manuelles, notamment la vitesse d’obturation et l’ouverture. Les valeurs sont affichées sur un écran OLED monochrome sur le dessus de l’appareil photo, qui affiche également la durée de vie restante de la batterie et le nombre de prises de vue restantes dans le pack de films actuel. Il y a également un deuxième écran intégré au viseur optique, qui affiche les modes de l’appareil photo et du flash, un posemètre et la distance par rapport à votre sujet. Vous pouvez choisir parmi les modes automatique, priorité à l’obturation, priorité à l’ouverture et manuel, ainsi que le mode multi-exposition amusant. vu sur les précédents appareils photo instantanés Polaroid fait également son apparition. Si le flash intégré n’est pas suffisant,

vous pouvez choisir parmi les modes automatique, priorité à l’obturation, priorité à l’ouverture et manuel, et le mode multi-exposition amusant vu sur les précédents appareils photo instantanés Polaroid fait également son apparition. Si le flash intégré ne suffit pas, il existe une prise mono 2,5 mm pour la synchronisation avec un flash externe, et un filetage 1/4 pouces en bas vous permet de le monter sur un trépied.

La batterie intégrée est suffisamment puissante pour parcourir 15 paquets de films avant de devoir être rechargée (via USB-C), et le Bluetooth est intégré pour le contrôle de l’obturateur à distance et les mises à jour du micrologiciel en direct.

Cet appareil est compatible avec les films I-Type, 600 et SX-70 de Polaroid. La société a fait appel aux photographes Coco Capitán, Kotori Kawashima et Max Siedentopf pour mettre l’I-2 à l’épreuve.

Vous disposez d’une prise mono 2,5 mm pour la synchronisation avec un flash externe, et d’un filetage 1/4 pouces en bas vous permet de le monter sur un trépied.

À un prix exorbitant de 700 €, l’I-2 s’adresse clairement aux amateurs de photographie instantanée. Il s’agit – et de loin – de l’appareil photo le plus cher de Polaroid, qui vous coûtera plus cher que n’importe lequel des modèles Instax de Fujifilm, y compris les hybrides analogique/numérique LiPlay et Mini Evo. Cependant, aucun d’entre eux n’a l’objectif du I-2. Ce Polaroid I-2 est disponible à l’achat dès maintenant, directement sur le site Web de Polaroid et auprès d’une poignée de détaillants triés sur le volet.