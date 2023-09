Bang & Olufsen Beolab 8, l’élégance au sommet

Enceinte unique, paire stéréo ou son surround : la Beolab 8 de Bang & Olufsen fait tout.

La dernière enceinte sans fil de Bang & Olufsen est l’incarnation du « petit mais puissant ». La Beolab 8 n’est pas plus grande qu’une enceinte de bibliothèque, mais elle intègre la même technologie ultra large bande (UWB) que celle des AirTags d’Apple pour vous suivre dans la pièce, offrant la meilleure qualité sonore possible sous tous les angles.

Naturellement, elle trône la pièce, avec un support sculpté dans une seule plaque d’aluminium, un plateau en verre qui intègre presque furtivement les commandes tactiles et un choix de grilles en tissu ou en bois. Mais en dessous, la Beolab 8 est plus qu’un accessoire de mode. Une fois que l’application Bang & Olufsen est exécutée sur votre téléphone, elle dirige automatiquement le son vers point idéal acoustique en fonction de l’endroit où vous vous trouvez. Le contrôle de la largeur du faisceau vous permet également de basculer entre le meilleur son pour un seul auditeur ou une scène sonore plus large pour une atmosphère de fête.

Comme pour toutes les technologies B&O, la Beolab 8 peut être adaptée à vos goûts personnels. Le châssis propose trois traitements en aluminium parmi lesquels choisir, et la calandre peut être disponible en trois nuances de bois de chêne si le tissu acoustique ne le fait tout simplement pas pour vous – ou si vous cherchez à l’assortir à votre barre de son Beosound Theater existante. Des capteurs dans les grilles indiquent même au haut-parleur d’affiner l’égalisation en conséquence, afin que les différents matériaux ne colorent pas le son. Le souci du détail…

Il existe également quatre types de supports différents, dont un support au plafond. À l’intérieur, il y a un tweeter de 16 mm, un haut-parleur de médium de 3 pouces et un woofer de 5,25 pouces, qui devraient offrir l’audio épique caractéristique de B&O – juste à une échelle plus petite que les efforts habituels de l’entreprise.

La Beolab 8 peut être utilisée comme enceinte solo, avec WiFi 6 intégré pour le streaming haute résolution et Bluetooth 5.3 pour plus de commodité, ou configurée comme une paire stéréo à l’aide de la technologie d’appairage Powerlink filaire ou sans fil de B&O. C’est également ainsi que vous en intégrerez un dans l’un des systèmes de son surround de l’entreprise, si vous êtes suffisamment compétent.

Disponible à la commande dès maintenant, directement sur le site Web de Bang & Olufsen, le Beolab 8 vous coûtera un montant substantiel de 2499 € pièce– et ce avant de commencer à être sélectif avec les finitions en tissu et en bois.