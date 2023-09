GoPro Hero12 Black, l’action cam de référence encore améliorée

Un an après une refonte matérielle radicale, GoPro est de retour. La nouvelle GoPro Hero12 Black est plus conviviale que jamais pour les créateurs, avec une durée de vie de la batterie jusqu’à deux fois supérieure à celle du modèle sortant, la prise en charge de l’enregistrement vidéo HDR à une résolution gigantesque de 5,3k et l’enregistrement audio sans fil via n’importe quel appareil Bluetooth doté d’un microphone.

La caméra d’action à 449 €, qui sera mise en vente la semaine prochaine, conserve le même capteur au format 1/1,9 pouces, 8:7 que la GoPro Hero11 Black. Cela signifie des images grand écran 16:9, 4:3 traditionnel, vertical 9:16 ou plein format 8:7 dans toutes les résolutions, pour que les audiences de TikTok et d’Instagram soient aussi heureuses que les téléspectateurs de YouTube. Un nouveau mode de capture vertical est par défaut une séquence de 9:16 tandis que la caméra est également montée horizontalement.

Le modèle de cette année peut désormais enregistrer des séquences vidéo à plage dynamique élevée à 5,3K et 4K, tandis que GP-Log et Look Up Tables (LUT) permettent aux utilisateurs professionnels d’obtenir une étalonnage des couleurs précis en post-production. Une interface utilisateur mise à jour vous permet désormais de choisir entre des paramètres simplifiés ou professionnels, au cas où vous préféreriez simplement viser et tirer.

Ce qui est plus impressionnant, c’est que GoPro a trouvé un moyen de proposer 70 minutes d’enregistrement continu à 5,3K60, ou plus de 155 minutes à 1080p avec la stabilisation vidéo HyperSmooth 6.0 de la société active. Ces chiffres sont des améliorations bienvenues par rapport aux Hero11, grâce à des optimisations intelligentes de gestion de l’énergie.

L’autre grand ajout axé sur les créateurs est la possibilité d’enregistrer l’audio à partir de n’importe quel appareil Bluetooth couplé, y compris des écouteurs sans fil avec microphones intégrés. Cela pourrait être pratique pour une narration instantanée, sans avoir à enregistrer la voix off plus tard dans la publication. D’autres extras avancés incluent un réglage de photo à intervalles et une synchronisation du timecode pour filmer avec plusieurs caméras.

Les accessoires proposés ne manquent pas non plus. Un nouvel accessoire Max Lens Mod 2.0 ajoute un champ de vision encore plus large de 177 degrés, lorsque vous devez intégrer autant de scènes que possible dans la prise de vue ; il est deux fois plus résistant aux rayures que l’original et a été traité avec un revêtement hydrophobe plus efficace afin que l’eau ne laisse pas de traces. Il sera vendu séparément.

Une édition Creator ajoute également la poignée, le mod d’éclairage et le mod multimédia vus pour la première fois sur l’appareil photo de la génération précédente. Il est toujours étanche jusqu’à 10 m sans avoir besoin d’un boîtier supplémentaire, et les abonnés GoPro ont toujours droit au remplacement de la caméra endommagée « sans poser de questions » si l’action devient un peu trop extrême.

C’est également formidable de voir GoPro intégrer un filetage de montage 1/4-20 dans le mécanisme de montage du Hero12 Black, offrant une compatibilité rapide avec les trépieds, perches à selfie et autres accessoires traditionnels.

La GoPro Hero12 Black est disponible en précommande dès aujourd’hui, directement auprès de GoPro. Elles devraient commencer à être expédiées et apparaître dans les rayons des magasins à partir du 13 septembre.