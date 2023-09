Voici les cinq Blancpain x Swatch Bioceramic Scuba Fifty Fathoms à 390 euros

Swatch lance une collection de 5 modèles inspirés de la Fifty Fathoms, première véritable montre de plongée, en collaboration avec Blancpain.



La collaboration Blancpain x Swatch introduit la Bioceramic Scuba Fifty Fathoms ( 390 €), une montre automatique dotée d’un mouvement Sistem51 composé, comme son nom l’indique, de 51 composants reliés par 1 vis centrale. Le boitier (42,3mm) en biocéramique, mélange de poudre de céramique et de matériaux biosourcés fabriqués à partir d’huile de ricin, est monté sur un bracelet Nato tricolore en matériaux recyclés. Le modèle inspiré par l’iconique Fifty Fathoms de Blancpain se décline en 5 coloris différents en rapport avec les 5 océans de notre planète bleue. Les montres de la nouvelle collection sont étanches jusqu’à 50 brassées soit 91m sous l’eau, clin d’oeil à la Fifty Fathoms, première véritable montre de plongée, dévoilée en 1953. Les montres seront disponibles le 9 septembre prochain dans une sélection de Swatch stores en France.



Née il y a exactement 70 ans, la Fifty Fathoms a révolutionné l’horlogerie en devenant la première véritable montre de plongée. Lancée en 1953, elle a été créée par un plongeur pour répondre aux besoins de l’exploration sous-marine. Elle a immédiatement été choisie par les pionniers de la plongée et les corps de marine d’élite du monde entier comme outil professionnel de mesure du temps. Swatch lui rend hommage avec cette nouvelle collaboration, comme toujours selon ses codes, de manière ludique et joviale,

avec cinq modèles, baptisés Bioceramic Scuba Fifty Fathoms, en référence à ses propres montres de plongée, les SCUBA.

Ces montres de cette collection non-limitée reprennent fidèlement les principaux codes de la Fifty Fathoms : étanchéité supérieure, lisibilité exceptionnelle, mouvement mécanique, lunette tournante sécurisée et protection au magnétisme. La Bioceramic Scuba Fifty Fathoms est étanche jusqu’à 91 mètres, le nom Fifty Fathoms faisant référence à la longueur nautique de la brasse. Mesure maritime historique de la profondeur dans le monde anglophone, 50 brasses correspondent à 91 mètres (ou 300 feet).

La Bioceramic Scuba Fifty Fathoms est dotée d’un mouvement mécanique Swatch,

le SISTEM51, le premier et unique mouvement mécanique dont la production est

entièrement automatisée. Ce mécanisme, de seulement 51 pièces — dont une vis

centrale, est amagnétique grâce au spiral Nivachron et possède une autonomie

de 90 h.

Les cinq montres sont, sur le verso, illustrées d’un magnifique animal coloré qui peuple les cinq océans, les Nudibranches (nom scientifique: Nudibranchia). Ils sont représentés en impression digitale sur le rotor du mouvement, soit l’élément qui permet à la montre de se recharger automatiquement par simple mouvement du poignet. Sur la montre ARCTIC OCEAN, on peut voir le nudibranche Dendronotus Frondosus qui se caractérise par la douceur et la subtilité de ses formes. Pour sa part, la PACIFIC OCEAN s’est vu gratifiée du Chromodoris Kuiteri, aux éclats ensoleillés, rappelant les eaux azurées et chaudes. L’ATLANTIC OCEAN se voit doter du Glaucus Atlanticus, aux couleurs bleues profondes en

hommage aux eaux tumultueuses. Attention, si l’espèce souligne la fragilité de la

vie marine, elle n’en est pas moins venimeuse. D’ailleurs, son surnom est le dragon

bleu. L’INDIAN OCEAN et son Nembrotha Kubaryana, affiche les couleurs de coraux

chatoyants de ses eaux luxuriantes et éblouissantes. Enfin, l’ANTARCTIC OCEAN

arbore le Tritoniella Belli, qui évoque le mystère et l’envoûtement des eaux glacées

et polaires. Il ressemble beaucoup à un iceberg qui serait balloté par les vagues

tumultueuses. Tous ces nudibranches vivent effectivement dans les océans de leur

montre respective. Détail supplémentaire sur le verso de la montre, chaque montre

affiche un dessin de l’océan qu’elle représente.

Les montres de cette nouvelle collaboration de Swatch sont disponibles dès le 9 septembre exclusivement dans une sélection de boutiques Swatch dans le monde terrestre. L’achat est limité à une montre par personne et par jour, tout comme pour la Bioceramic MoonSwatch. Les montres, présentées dans un écrin spécial liée à la plongée, seront également exposées durant quelques semaines dans une sélection de boutiques Blancpain.