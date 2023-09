Essai – DS3 E-Tense, une solide mise à jour 

Le petit SUV de DS, la branche luxe de Citroën et du groupe Stellantis, s’est récemment mis à jour et est très convaincant dans sa version E-Tense entièrement électrique. Par Philippe Guillaume

C’est quoi ?

Elle représente quasiment un tiers des ventes chez DS : le petit SUV (4,12 m de long) s’est d’abord appelé DS3 Crossback avant de devenir DS3 à l’occasion d’une récente mise à jour. L’occasion d’en reprendre le volant dans sa version E-Tense, entièrement électrique.

Justement, qu’est-ce qu’il y a de nouveaux ?

En bonne DS, le design est tranché, notamment avec le fameux « aileron de requin » qui s’affiche au niveau du montant B. Côté look, en passant de DS3 Crossback à DS3 tout court, l’auto a gagné une calandre au design plus affirmé, une nouvelle signature visuelle à LEDs et quelques aménagements intérieurs, notamment au niveau de l’info-divertissement, avec un écran qui passe de 7 à 10,3 pouces.

Et sous le capot ?

Si elle conserve des motorisations essence (100 et 130 ch) et Diesel (130 ch), c’est justement dans sa version E-Tense entièrement électrique qu’elle évolue le plus. Des évolutions qui sont d’ailleurs partagées avec la récente Jeep Avenger, dont on vient de vous parler dans ces nobles colonnes, puisque les autos ont en commun l’essentiel de leur base technique (avec la Peugeot e-2008, l’Opel Mokka-e et la très prochaine Fiat 600, selon la logique du groupe Stellantis qui vise à mutualiser les efforts). Ainsi, le moteur ne fait plus 136 chevaux mais en affiche désormais 156, tandis que la capacité de la batterie a également progressé (54 kWh, dont 51 utiles, contre 50 / 46,2 auparavant) ; des améliorations dont bénéficie également la Jeep Avenger. A noter que si la batterie vient de Chine, le moteur électrique est produit en France et qu’au-delà de l’augmentation des chiffres, l’efficience de l’auto a été également revue pour un meilleur rendement énergétique : 40 % de ce gain serait dû à la nouvelle batterie, 40 % au moteur et 20 % à une amélioration de l’aérodynamique et de l’efficience des pneumatiques. En auto électrique, toute amélioration allant dans ce sens est bonne à prendre !

Au volant, ça donne quoi ?

Plein de bonnes choses, car dans ses finitions haut de gamme, la DS3 vous place clairement dans une ambiance premium inhabituelle dans une auto de ce gabarit ! Dès que l’on se place à bord de cette DS3, c’est effectivement le plaisir des sens : qualité des matériaux, odeur du cuir, finition soignée, on est bien et ce sentiment est délicieux dans, on le rappelle, une citadine de 4,12 m de long. L’ergonomie demande un petit peu d’habitude ; toutefois, on apprécie le nouveau volant, l’info-divertissement est plus moderne, la qualité de la sono est excellente et la position de conduite agréable, même si les passagers se sentiront un peu plus engoncés aux places arrière. Les excellentes nouvelles continuent avec deux éléments qui sautent immédiatement aux yeux : la qualité des suspensions et de l’insonorisation, qui sont à citer en référence. Du coup, une auto électrique de puissance « raisonnable » ayant vocation, avant tout, à vous déplacer en silence et en sérénité, on peut dire que la nouvelle DS3 E-Tense réussit sa mission avec un brio évident ! D’ailleurs, les 20 chevaux de gagnés par rapport à la précédente version ne sautent pas aux yeux : ils ne sont disponibles qu’en mode « sport » (contre 136 en normal et 109 en éco), ou quand on met le pied au plancher, une conduite pas tellement en phase avec l’esprit de cette auto, faite pour le bien-être. Par contre, les gains en autonomie sont réels, avec 360 kilomètres constatés lors d’un essai en usage mixte. Pas mal du tout, même si la recharge rapide à 100 kW n’est pas la meilleure de la catégorie, mais ça, c’est commun à toutes les autos partageant la plateforme e-CMP2 de chez Stellantis…

Son point fort…

Entre la qualité de l’intérieur et le niveau de confort, l’expérience de conduite premium revendiquée par DS Automobiles n’est absolument pas galvaudée dans cette DS3 E-Tense.

Le verdict de Stuff

Très agréable au quotidien, notamment dans le cadre d’un usage urbain ou péri-urbain, cette DS3 E-Tense est une vraie séductrice, d’autant que, dans cette dernière génération, son autonomie a vraiment progressé.

Les chiffres-clé

Moteur : électrique

Cylindrée : –

Puissance : 156 ch

Couple : 260 Nm

Boîte de vitesse : continue

Poids : 1550 kilos

Vitesse maxi : 150 km/

0 à 100 km/h : 9 secondes

Conso officielle / de l’essai : 15,3 kWh /100 / 16 kWh/100

Prix : gamme DS3 à partir de 30100 €, version E-Tense électrique à partir de 41700 €