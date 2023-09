Sonos Move 2 introduit la stéréo et une batterie de 24 heures

Cette enceinte portable de la taille d’un mug comprend un son stéréo, 24 heures d’autonomie et une résistance à l’eau.

Nous avons attribué au Sonos Move de première génération cinq étoiles sur cinq lors de notre évaluation. Et Sonos est prêt à vous aider à reprendre votre musique en déplacement, avec une enceinte portable de deuxième génération. La Move 2 est la nouvelle génération d’enceintes mobiles de la marque, apportant des améliorations sonores et des améliorations de conception.

Alors que la Move de première génération impressionnait par le son, la Move 2 apporte des améliorations plutôt savoureuses. Les haut-parleurs internes ont été entièrement repensés, remplaçant un seul tweeter par deux. Ils séparent les hautes fréquences et les voix en canaux gauche et droit, offrant un son stéréo. Vous trouverez également un caisson de basses réglé avec précision qui pompe des basses profondes et dynamiques pour compléter le son.

Pour vous permettre de continuer à écouter, la Move 2 offre 24 heures de lecture non-stop – soit le double de la batterie de la première génération. Lorsque vous avez besoin de recharger cette boombox portable, vous pouvez utiliser la base de chargement sans fil incluse ou opter pour l’USB-C.

Comme le modèle précédent, vous pouvez utiliser Sonos Voice Control, Amazon Alexa, l’application Sonos, Apple AirPlay 2, le Wi-Fi et le Bluetooth pour écouter de la musique. Vous pouvez même brancher votre téléphone via le port USB-C. De plus, vous pouvez contrôler le nouveau haut-parleur via l’application compagnon, comme la récente série Era. Pour faciliter le réglage de la lecture, Sonos a réorganisé les commandes tactiles de la Move 2. Il existe un nouveau curseur de volume, qui facilite encore plus l’ajustement de votre expérience d’écoute. Mais ce n’est pas la seule modification de conception. Sonos a fermé les trappes pour rendre le haut-parleur de deuxième génération résistant à l’eau, en plus de sa conception existante absorbant les chocs. Et elle possède toujours la poignée de transport astucieuse, afin que vous puissiez garder le haut-parleur avec vous lors de vos déplacements.

Prêt à emporter un son sans fil haut de gamme avec vous ? La Move 2 de Sonos est disponible dans la couleur Olive et coûtera 499 €. Vous pourrez mettre la main sur la nouvelle enceinte à partir du 20 septembre, en la commandant directement auprès de Sonos.