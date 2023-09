On a testé… Le Honor 90

Un appareil photo avec un nombre de pixels à trois chiffres fait-il du Honor 90 un achat incontournable ?

Honor fait régulièrement des apparitions dans la catégorie des meilleurs téléphones de milieu de gamme depuis des années, mais a récemment commencé à se diversifier sur un territoire plus élitiste – et a même expérimenté les pliables pour la première fois. Cela signifie-t-il que l’entreprise a oublié comment offrir un bon rapport qualité-prix ? Le Honor 90 vise à prouver le contraire.

Ce mobile à prix sage mise beaucoup sur le design, embarque un énorme appareil photo à nombre de pixels, offre beaucoup de stockage et promet une charge ultra rapide. Cependant, la concurrence ne manque pas à ce niveau de prix : le Google Pixel 7a, brillamment complet, est le téléphone à battre, tandis que Samsung et Nothing se révèlent chacun tentants à leur manière. Vous pouvez même obtenir un iPhone pour le même prix, à condition que vous soyez d’accord avec un écran et un style qui ont effectivement six ans. Le Honor 90 fait-il assez pour impressionner ?

Design & finition : préserver les apparences

Techniquement, il s’agit du successeur du Honor 80, lancé en Chine à la fin de l’année dernière mais qui n’a pas vraiment fait le tour en Occident. Cependant, vous pouvez retracer le design jusqu’au Honor 70. Mis à part un cadre en polycarbonate légèrement profilé, les deux téléphones se ressemblent beaucoup – mais ce n’est pas une mauvaise chose à nos yeux.

Il y a un écran incurvé à quatre côtés à l’avant, deux bosses de caméra proéminentes à l’arrière et la renommée est polie pour correspondre à l’un des quatre choix de couleurs. L’arrière à effet givré de notre unité d’examen Emerald Green donne une superbe impression de verre (il est en fait fabriqué à partir de plastique) et offre beaucoup d’adhérence, mais le Peacock Blue et le Diamond Silver font vraiment tourner les têtes. Le premier a une texture en forme de grille de diamant et le second scintille à la lumière comme une opale. Il peut (presque) tenir la cour avec des téléphones qui coûtent deux fois plus cher.

Avec un écran de 6,7 pouces, c’est un téléphone de grande taille, mais les bords arrondis et une épaisseur svelte de 7,8 mm/0,31 pouces signifient qu’il est assez confortable à tenir d’une seule main. Il semble lourd et rassurant à 183 g, mais sans indice IP pour la résistance à l’eau ou à la poussière et sans verre renforcé, ce pourrait être une bonne idée d’utiliser le boîtier fourni.

Vous avez le choix entre la reconnaissance d’empreintes digitales et la reconnaissance faciale pour déverrouiller le téléphone, mais seule la première est suffisamment sécurisée pour les applications bancaires, etc. Le capteur sous l’écran est placé assez près du bord inférieur du téléphone, ce qui peut rendre le déverrouillage à une main un peu précaire, mais nous n’avons eu aucun scrupule à sa vitesse ou à sa précision.

Il n’y a pas d’émetteur infrarouge (toujours un incontournable sur les modèles les plus chers de Honor) et le son est diffusé via un seul haut-parleur mono sur le bord inférieur, à côté du port USB-C et du plateau SIM. Il faudra deux cartes SIM, mais ne prend pas en charge le stockage externe microSD.

Écran et son : illuminez votre journée

Le verre à bords incurvés sur quatre côtés et une dalle AMOLED peuvent ressembler à ceux du Honor 70 de l’année dernière, mais l’écran du Honor 90 est légèrement plus grand à 6,7 pouces. Il intègre également plus de pixels par pouce grâce à une résolution de 2664 × 1080. Cela le rend merveilleusement net à n’importe quelle distance et contribue à donner l’impression de cadres d’écran très minces.

Il est également beaucoup plus lumineux cette fois-ci, culminant à 1 600 nits. Cela s’approche des niveaux d’intensité phares et signifie que nous n’avons eu aucun problème à utiliser le téléphone à l’extérieur par temps ensoleillé. Cela contribue également à donner beaucoup de profondeur au contenu HDR, avec des reflets qui font vraiment impression contre des ombres profondes et sombres.

Les couleurs et le contraste sont en avance sur le Honor 90 Lite, plus d’entrée de gamme, qui utilise la technologie des panneaux LCD. Tout semble agréablement naturel, avec des teintes vibrantes mais sobres, même si vous pouvez accéder aux menus Paramètres et modifier la température de couleur à votre guise.

Le taux de rafraîchissement de 120 Hz est par défaut un mode dynamique, qui augmente ou diminue les choses en fonction de ce qui s’affiche à l’écran. Il réagit rapidement aux balayages rapides, nous n’avons donc pas ressenti le besoin de le forcer tout le temps, mais il existe des options pour les modes permanents 120 Hz et 60 Hz. Il existe également un juste milieu à 90 Hz, qui n’utilise pas autant d’autonomie de la batterie mais donne tout de même une amélioration de la douceur par rapport au bon vieux 60 Hz.

Nous n’avons pas été aussi séduits par le haut-parleur unique à orientation vers le bas, qui est un peu trop facile à étouffer avec vos gants lorsque vous jouez à des jeux ou regardez des vidéos. Néanmoins, il devient suffisamment fort pour un téléphone de milieu de gamme, ne se déforme pas lorsque vous augmentez correctement le volume et offre une clarté de milieu de gamme décente.

Performances et logiciels : ils ne vous laisseront pas tomber

Un processeur Snapdragon 7 Gen 1 pourrait placer le Honor 90 fermement dans le milieu de gamme, mais il fonctionne à une vitesse légèrement plus rapide de 2,5 GHz – un coup de pouce bienvenu par rapport aux 2,4 GHz habituels observés sur d’autres téléphones dotés du même silicium. Il est associé à 12 Go de RAM et vous pouvez emprunter davantage de stockage pour l’utiliser comme mémoire virtuelle. Il s’agit d’un combo assez puissant pour les tâches quotidiennes, chargeant les applications assez rapidement et gardant les autres en mémoire pour un échange fluide. Le défilement et le balayage ne nous ont jamais semblé lents, et les animations étaient pour la plupart fluides. Sur le papier, il est battu par le Tensor G2 à l’intérieur du Google Pixel 7a, mais vous auriez besoin d’un chronomètre pour voir la différence.

Les jeux particulièrement intensifs peuvent encore le faire transpirer un peu, mais soyez réaliste avec les paramètres graphiques et tout s’en sortira très bien. Rainbow Six Mobile fonctionnait confortablement sans avoir besoin de réduire considérablement les détails.

L’interface familière et riche en icônes de Honor peut sembler un peu éloignée de celle d’Android, mais elle est assez facile à naviguer même si vous êtes nouveau dans la marque. Il n’y a pas de tiroir d’applications par défaut, en faveur de plusieurs écrans d’accueil de style iPhone, mais vous pouvez échanger les styles assez facilement. Les options de personnalisation sont nombreuses et Honor propose également de nombreux widgets personnalisés.

En plus de la dispersion habituelle d’applications tierces (qui peuvent heureusement être désinstallées), il existe tout un tas d’offres propres à Honor – qui nous semblent toujours superflues pour le public occidental qui est all-in sur Google. Ils ne s’intègrent pas massivement dans le stockage intégré du téléphone, du moins, surtout si vous optez pour la version avec 512 Go de stockage. Peu de concurrents offrent une telle capacité.

Batterie et charge : longue durée de vie

Les téléphones Honor ont toujours réussi à extraire beaucoup de jus de leurs batteries et le Honor 90 n’est pas différent. Sa cellule de 5 000 mAh présente déjà un avantage en termes de taille par rapport à de nombreux concurrents de milieu de gamme, qui se contentent de 4 500 mAh ou moins, et le processeur sensible consomme largement de l’énergie. C’est absolument un téléphone qui dure toute la journée.

Nous pourrions passer du matin jusqu’à tard le soir sans sombrer dans le rouge, ni changer nos habitudes d’utilisation. Évitez de jouer, d’enregistrer des vidéos ou de consommer du contenu HDR de manière excessive et cela devrait s’étendre confortablement sur une deuxième journée avant que vous ayez besoin d’ajouter de la puissance supplémentaire.

Lorsque ce moment arrive, vous ne devriez pas rester connecté au secteur trop longtemps : à 66 W, le Honor 90 n’a besoin que d’environ une heure pour faire le plein. C’est plus de deux fois plus rapide qu’un Pixel 7a ou un Galaxy A54. Gardez simplement à l’esprit que vous devrez également fournir le bloc d’alimentation, car Honor a décidé de le retirer de la boîte afin de réduire les déchets électroniques.

Il est cependant dommage que la recharge sans fil ne soit pas à la hauteur. Google et Nothing ont réussi à amener la technologie au milieu de gamme, même si ce n’est qu’à des vitesses modestes, et cette dernière peut même recharger votre autre technologie.

Caméras : Vous avez dit 200 ?

La caméra arrière de 200 MP est peut-être la vedette du Honor 90, mais la société a accordé presque autant d’attention à la caméra selfie à l’avant. Elle contient un capteur de 50 MP, capable de prendre des clichés détaillés et bien exposés avec des couleurs naturelles. Nous aimons que Honor vous demande si vous devez activer le mode beauté lorsque vous prenez un selfie pour la première fois, plutôt que de vous l’imposer par défaut, et ses effets de flou de profondeur numérique sont largement convaincants.

Les performances de la caméra principale étaient toujours excellentes pendant la journée. Il s’agit d’un capteur physiquement plus grand que celui de l’année dernière, et doté de beaucoup plus de pixels, il peut donc capturer beaucoup de détails – qui ne sont pas perdus lorsque le téléphone sous-échantillonne vos photos à 12 MP. Après que le Magic 5 Pro ait intégré le HDR dans son mode appareil photo principal, nous nous attendions à ce que tous les téléphones Honor emboîtent le pas, mais il existe toujours un mode séparé ici. Le mode standard utilise de toute façon le HDR – et peut exagérer un peu les détails du ciel, au détriment des ombres. Mais dans l’ensemble, vous obtenez une présentation d’apparence naturelle avec des couleurs bien équilibrées et une exposition cohérente.

En recadrant le capteur, il peut également réaliser des prises de vue avec zoom d’une netteté impressionnante. L’application Appareil photo n’a qu’une bascule pour le zoom 2x, mais vous pouvez pincer pour zoomer jusqu’à 10x ; nous pensons que tout ce qui va jusqu’à 5x est parfaitement utilisable pendant la journée.

Sans stabilisation optique de l’image, vous aurez besoin de mains fermes pour obtenir les clichés les plus nets possibles en basse lumière avec le Honor 90. Le traitement d’image de la société fait du bon travail avec des vitesses d’obturation lentes et le bruit est maîtrisé, mais il fonctionne mieux. avec des sujets stationnaires. Les couleurs restent cependant très réalistes, même lorsque votre sujet est éclairé par un éclairage artificiel intense.

Il y a moins de choses à écrire sur les capteurs arrière secondaires. Une caméra de profondeur de 2 MP n’aide qu’avec les portraits et ne gère pas mieux le bokeh que ses concurrents qui s’appuient entièrement sur des logiciels – nous serions parfaitement heureux de voir Honor abandonner ce capteur pour les futurs téléphones, ou l’échanger contre un objectif macro. une configuration à trois objectifs est essentielle.

L’ultra-large 12 MP est également un pas en arrière par rapport à l’unité 50 MP du Honor 70 en termes de nombre de pixels purs, mais il conserve au moins les capacités de mise au point automatique qui lui permettent de servir de macro-photo. C’est quelque chose que le Pixel 7a ne peut pas égaler, et même si la distance de mise au point n’est pas très proche, vous pouvez toujours obtenir des photos amusantes (bien qu’un peu douces). Une fois que vous avez extrait le mode super-macro du menu des modes de prise de vue, de toute façon.

La qualité de l’image n’est pas très éloignée de celle du capteur principal, avec des traitements de couleur et d’exposition très similaires, même si les détails les plus fins ne sont pas aussi bien définis. L’équilibre entre les ombres et les hautes lumières reste délicat, et la correction de l’objectif n’adoucit pas trop les bords du cadre. C’est une inclusion digne d’intérêt qui mérite d’être largement utilisée.

Verdict – Honor 90

En soi, le Honor 90 est un fantastique smartphone de milieu de gamme. Il a l’air professionnel, possède un écran magnifique et cet appareil photo principal de 200 MP est capable de fournir des détails impressionnants dans diverses conditions d’éclairage. Nous n’avons rien à redire sur les performances compte tenu du prix demandé et la durée de vie de la batterie est superbe. La charge rapide de 66 W est parmi les plus rapides que vous trouverez pour ce type d’argent, et une option de stockage de 512 Go est inédite dans le milieu de gamme.

Cependant, les concurrents aux prix similaires ne manquent pas – et ils apportent chacun quelque chose de différent à la table. Le Nothing Phone 1 n’est pas aussi rapide, mais dispose d’un chargement sans fil et d’un éclairage de glyphe distinctif ; le Pixel 7a ne dure pas aussi longtemps, mais place la barre pour les appareils photo de téléphone de milieu de gamme ; le Galaxy A54 a une résistance à l’eau IP67 et un support de stockage extensible.

Si la longévité, l’espace de stockage et les vitesses de chargement figurent plus haut sur votre liste de souhaits que n’importe laquelle de ces fonctionnalités, le Honor 90 est un excellent achat – mais il est loin d’être le seul jeu en ville.

L’avis de stuff…

Note : 4/5

Un smartphone de milieu de gamme très performant qui ressemble à un téléphone beaucoup plus cher. Il est rapide et prend de belles photos, mais il fait face à une concurrence de plus en plus forte.