Une Casio Vintage en collaboration avec Café Kitsuné

Un classique intemporel revisité : Casio Vintage s’associe à Café Kitsuné pour

concevoir une montre-bracelet vintage.

Conçue pour être portée tout au long de la journée, du premier café à la dernière réunion, cette nouvelle pièce horlogère ajoute une touche sophistiquée pour rehausser son look quotidien. Élégant et minimaliste, le design de la montre est basé sur la ligne particulièrement populaire du modèle A168. Ce classique unisexe incontournable se distingue par son bracelet en acier inoxydable épuré et son allure utilitaire.

La montre Casio Vintage x Café Kitsuné présente un bracelet argenté élégant, évoquant l’architecture parisienne classique. Un boîtier de couleur crème et un écran LCD orange ajoutent une touche de chaleur et font référence aux teintes emblématiques qui ornent les boutiques Café Kitsuné à travers le monde. En clin d’oeil à l’héritage graphique de la marque. Le logo Café Kitsuné est intégré au design du cadran, tandis qu’un discret contour du logo du renard emblématique apparaît sur la boucle et est gravé au dos du boîtier.

Casio Vintage A168WECK-7A : 79,90 €