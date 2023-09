IFA 2022 : Nettoyez votre piscine avec le robot nettoyeur Aiper Surfer S1

Prévu pour un lancement au premier trimestre 2024, Le Surfer S1 élimine les saletés, feuilles de la surface de la piscine, offrant ainsi aux propriétaires de piscine un gain de temps et d’énergie.

Aiper a présenté son premier robot nettoyeur de surface de piscine sans fil, le Surfer S1, lors de l’IFA Berlin 2023 avant son lancement officiel prévu au premier trimestre 2024. Le Surfer S1 est un robot intelligent qui nettoie la surface de l’eau et fonctionne grâce à l’énergie solaire, éliminant efficacement les saletés, feuilles de votre piscine. Le Surfer S1 se déplace sans effort à la surface de l’eau, contrôlé depuis votre téléphone via une application gratuite pour Android et iOS.

Aiper présentait également à l’IFA sa gamme primée de robots de piscine sans fil, la série Seagull, disponible dès maintenant et conçue pour nettoyer le fond et les parois de votre piscine. Grâce aux robots de piscine Aiper, les propriétaires de piscine peuvent consacrer moins de temps au nettoyage et davantage de temps à nager et à profiter de leur piscine.

“Avoir une piscine devrait être source de plaisir, seulement son entretien peut devenir rapidement laborieux, coûteux et chronophage. Nous souhaitons que la piscine soit l’élément central de votre jardin, le transformant en une oasis personnelle et un espace de détente. C’est la raison pour laquelle nous avons investi considérablement dans la recherche et le développement afin de créer des produits de nettoyage de piscine qui intègrent la technologie à un design innovant, offrant ainsi des solutions de nettoyage faciles à utiliser et qui vous libèrent du temps.” explique Richard Wang, PDG et fondateur d’Aiper Global. “Aiper prend en charge les tâches laborieuses, vous permettant ainsi de consacrer davantage de temps à vous amuser avec vos amis et votre famille dans une piscine d’une limpidité absolue.”

Avec le Surfer S1 d’Aiper, plus besoin de retirer manuellement les feuilles et les débris flottant à la surface de la piscine. Le Surfer S1 fonctionne dans des piscines de toutes formes et tailles, et glisse sur la surface de la piscine, en enlevant automatiquement les débris indésirables tels que les feuilles, les insectes, les cheveux, les pétales de fleurs et plus encore. Le robot nettoyeur de surface utilise des roues à palettes motorisées alimentées par l’énergie solaire, permettant jusqu’à 10 heures de nettoyage. Le robot est équipé de colonnes anti-échouage qui l’empêchent de rester coincé, ainsi que de deux capteurs à ultrasons qui détectent non seulement les obstacles, mais évitent également de heurter les parois de la piscine.

Des fonctionnalités supplémentaires sont disponibles avec l’application mobile gratuite, permettant de surveiller les performances du robot, de planifier les nettoyages, de vérifier le niveau de la batterie, les alertes, et bien plus encore. Il est possible de choisir entre deux modes de nettoyage personnalisé : le nettoyage automatique, pendant lequel le robot nettoie de manière autonome, ou le nettoyage à distance, qui permet de piloter manuellement l’appareil via l’application pour cibler des débris spécifiques. Entre les cycles l’utilisation du mode de nettoyage à distance permet de ramener le robot vers le bord de la piscine pour le récupérer et vider les débris collectés et ranger l’appareil avant sa prochaine utilisation.

Le Surfer S1 sera lancé au premier trimestre 2024 à 599 € et sera proposé en noir ou blanc. Le Seagull Pro est immédiatement disponible à 899,99 €. Les deux autres modèles Aiper Seagull Plus et Seagull SE sont respectivement disponibles aux prix de 399,99 € et 299,99 €. Les robots Aiper sont disponibles sur les sites marchands Aiper, Amazon, Leroy Merlin et Mano Mano.