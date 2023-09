Dicota pense aux travailleurs nomades

DICOTA se concentre sur des solutions écologiques raisonnables et produit toutes les collections ECO à partir de PET recyclé durable. Jusqu’à 36 bouteilles en PET sont utilisées pour un second usage. Vous obtenez ainsi un produit respectueux de l’environnement, avec une garantie à vie. Avec les produits de rPET, vous ne devez pas renoncer à la qualité, au toucher et à l’aspect bien connus.

Le Eco Top Traveller GO pratique protège votre ordinateur portable, grâce au compartiment pour ordinateur portable rembourré. La séparation du système fit- all dans le compartiment ordinateur recouvre votre ordinateur, le protège et s’adapte automatiquement aux tailles 13-15.6″. Un compartiment pour tablettes jusqu’à 12.9″ offre une protection fiable. Le spacieux compartiment principal est divisé en plusieurs parties afin que les documents et les accessoires puissent être rangés séparément.

Compartiment ouvert et extensible pour l’équipement sportif comme les chaussures, le casque ou le tapis de yoga, avec des poches latérales élastiques et des crochets métalliques pour le fixer. La poche avant avec des compartiments pratiques permet de ranger vos accessoires mobiles tels que le smartphone, les stylos ou les chargeurs. Un compartiment à documents utile se trouve à l’arrière, où les documents peuvent être facilement rangés. Portez votre sac confortablement grâce aux poignées ou utilisez la bandoulière rembourrée et réglable en longueur. Le sac est fabriqué dans un matériau hydrofuge pour protéger son contenu même les jours de pluie. Cela fait de l’Eco Top Traveller GO le sac à dos parfait pour tous ceux qui se déplacent souvent et qui souhaitent soutenir la réutilisation raisonnable des bouteilles en PET grâce à une solution de transport écologique.

L’Eco Backpack Dual GO pratique protège aussi votre ordinateur portable, grâce au compartiment pour ordinateur portable rembourré. La séparation du système fit- all dans le compartiment ordinateur recouvre votre ordinateur, le protège et s’adapte automatiquement aux tailles 13-15.6″. Un compartiment pour tablettes jusqu’à 12.9″ offre une protection fiable. Transformez facilement votre sac à bandoulière en sac à dos avec les bretelles cachées et la bandoulière matelassée amovible. Le spacieux compartiment principal est divisé en plusieurs parties afin que les documents et les accessoires puissent être rangés séparément.

Ou encore plus d’espace de rangement, le compartiment principal peut être agrandi grâce à une fermeture éclair. Les poches en filet facilement accessibles à l’intérieur du sac offrent de la place pour un parapluie et une bouteille d’eau. Compartiment ouvert et extensible pour l’équipement sportif comme les chaussures, le casque ou le tapis de yoga, avec des poches latérales élastiques et des crochets métalliques pour le fixer. La poche avant avec des compartiments pratiques permet de ranger vos accessoires mobiles tels que le smartphone, les stylos ou les chargeurs. Compartiment dissimulé à fermeture éclair pour papiers d’identité. Le sac est fabriqué dans un matériau hydrofuge pour protéger son contenu même les jours de pluie. Cela fait de l’Eco Backpack Dual GO le sac à dos parfait pour tous ceux qui se déplacent souvent et qui souhaitent soutenir la réutilisation raisonnable des bouteilles en PET grâce à une solution de transport écologique.