Nuki intègre la norme Matter aux serrures connectées européennes

Avec la Connectivity Standard Alliance, Nuki initie le support des serrures européennes.

Matter, comme langage universel, et Thread, comme canal de communication, facilitent

l’intégration des serrures connectées Nuki dans une maison connectée interopérable avec les autres fabricants. En tant que leader du marché de la serrure connectée, Nuki se doit d’être pionnier dans l’intégration des serrures européennes à la norme Matter et prévoit de lancer les premiers produits dès cette année.

Depuis la création de l’entreprise par Martin et Jürgen Pansy en 2014 et son entrée sur le marché en 2016, Nuki est un pionnier dans le domaine des systèmes Smart Home en général et des Smart Locks en particulier. Les frères fondateurs autrichiens ne seraient pas à la hauteur de leur réputation s’ils ne jouaient pas un rôle de pionnier dans cet enjeu de taille pour le domaine de la maison intelligente. Matter est une norme open source créée par la Connectivity Standards Alliance (CSA) qui rend les appareils domotiques de différents fabricants compatibles entre eux. La CSA compte actuellement

déjà 620 membres dans le monde entier et Nuki apporte son expertise depuis début 2022. « Nous pouvons dire avec fierté que Nuki travaille activement à cette normalisation avec de nombreux autres grands acteurs du secteur », déclare le PDG Martin Pansy. En tant qu’entreprise européenne, Nuki initie également le support des serrures de porte européennes dans le cadre des normes créées par la CSA.

Aux États-Unis, où le développement du standard Matter a commencé et qui est le siège de géants de l’industrie tels que Google et Apple, les serrures n’ont que deux fonctions : le déverrouillage et le verrouillage. Les modèles européens, en revanche, disposent presque tous d’une poignée à l’extérieur et proposent un loquet permettant de maintenir la porte fermée sans la verrouiller. Grâce à sa coopération active avec la CSA, Nuki a pu développer la fonctionnalité « déverrouiller sans tirer le loquet » et ainsi améliorer le support des portes européennes. Voici ce qu’en dit Martin Pansy : « Sans Nuki, cette fonction très demandée ne ferait pas partie de la nouvelle version de Matter

attendue cet automne. Et ce n’est pas seulement un avantage pour nos clients mais pour l’ensemble de l’écosystème Matter ».

Matter sera intégrée dans les futures Smart Locks via Thread. Matter peut ainsi être considéré comme un langage universel avec lequel les appareils Smart Home peuvent se connecter indépendamment de la marque et du modèle et communiquer entre eux. Thread est le canal de communication qui transmets les instructions. Il s’agit d’un réseau maillé extrêmement efficace avec une large portée, similaire au Wi-Fi, mais avec une efficacité énergétique élevée. Matter permet l’intégration transparente et locale des Smart Locks avec Apple Home, Amazon Alexa, Google Home, Samsung SmartThings et de nombreux autres services. Les appareils communiquent localement via des hubs afin que les données pertinentes pour la sécurité ne quittent jamais la maison ou

l’appartement. L’activation est aussi simple que de scanner un code-barres.