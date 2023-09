La Mini Cooper Electric de 5e génération se la joue rétro

L’intérieur high tech de la Mini Cooper Electric fait toujours un grand clin d’œil à la Mini originale des années 1960.

Les temps changent chez Mini. L’emblématique supermini à trois portes a ajouté pour la première fois une variante électrique il y a quelques années; %ais cette nouvelle Mini Cooper Electric de cinquième génération est toute nouvelle, avec des variantes de modèles E et SE qui devraient prendre les routes au printemps 2024.

Révélée pour la première fois au Salon international de l’automobile de Munich, la Mini a subtilement perfectionné la Cooper Electric pour l’aider à rester dans l’air du temps, tout en préservant bon nombre des lignes de design classiques qui l’ont rendue si populaire au fil des ans. Des roues plus grandes se trouvent sous un empattement plus grand, les garnitures chromées ont été largement supprimées du menu et un nouveau design de calandre profilé distinctif est pris en sandwich entre ces phares circulaires familiers – qui comportent pour la première fois trois signatures lumineuses réglables.

Les poignées de porte affleurantes, l’absence de passages de roues et l’absence d’auvents latéraux maintiennent l’élégance sur les côtés, la sensation épurée se poursuivant à l’arrière avec des feux arrière encastrés. Le motif Union Jack demeure, mais maintenant avec plus d’ajustement que les anciens modèles.

En dessous, la Cooper Electric E d’entrée de gamme reçoit un moteur électrique de 184 ch et une batterie de 40,7 kWh, bon pour un temps de 0 à 100 km/h de 7,3 secondes, une vitesse de pointe de 99 mph et une autonomie maximale de plus de 200 km. La Cooper Electric SE, plus puissante, est équipée d’un moteur de 218 ch, qui réduit le sprint de 0 à 100 km/h à 6,7 secondes et élève la vitesse de pointe à 106 km/h. Une batterie plus grande de 54,2 kWh vise à fournir jusqu’à 250 miles par charge. La charge CC de 75 kW devrait se reconstituer de 10 à 80 % en 30 minutes environ. Les prix commencent à partir de 37500 €, soit un peu plus que le modèle E.

Conduire une Mini a toujours été une question de plaisir, et cela devrait continuer avec l’ajout de nouveaux modes de conduite. Une option Go-Kart fait probablement exactement ce qu’elle suggère en termes de conduite et de maniabilité ; à l’inverse, toute personne préoccupée par son autonomie peut passer en mode vert pour économiser les niveaux de batterie.

À l’intérieur, la Mini Cooper Electric a l’air tout à fait fraîche, que vous optiez pour la version Classic, Exclusive ou Sport. Aux côtés d’un nouveau volant à trois branches, se trouve un nouveau groupe d’instruments numériques circulaire distinctif au centre du tableau de bord, complété par des commandes physiques en dessous. L’OLED de 240 mm peut être à commande tactile ou vocale, une moitié affichant les informations relatives à la voiture et l’autre diffusant les commandes de navigation, multimédia, téléphone et climatisation. Les widgets vous permettent de personnaliser la mise en page et les utilisateurs peuvent également faire appel à l’aide de l’assistant personnel « Hey MINI ». Un affichage tête haute est également proposé en option.

Ceci est complété par une utilisation soignée de nouveaux matériaux sur le tableau de bord et dans tout l’intérieur, y compris certains composants en polyester recyclé. Le cockpit d’une taille trompeuse sera également doté d’un éclairage d’ambiance, tandis que les sièges rabattables 60:40 permettront d’étendre le volume de stockage de 200 litres à un impressionnant 800 litres.

En fonction de la finition choisie, vous aurez le choix entre des couleurs de toit contrastées ou multicolores, des options de roues et des autocollants de carrosserie. La Classic peut être proposée dans la nouvelle peinture Sunny Side Yellow, les voitures de sport sont dotées de calandres noires brillantes accrocheuses et les bandes de capot rouges/noires en option peuvent ajouter une touche Mini classique à l’ensemble.



Ce n’est pas non plus la seule nouvelle MINI présentée au salon de l’auto allemand, avec un tout nouveau modèle Countryman faisant également son apparition. Il s’agit de la troisième génération de la voiture, désormais proposée avec des options de transmission essence et électrique. Ce dernier promet une autonomie allant jusqu’à 460 km.