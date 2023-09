Deux EISA Awards pour Klipsch et Onkyo

Premium Audio Company EMEA est fière d’annoncer que Klipsch et Onkyo ont remporté deux EISA Awards cette année.



THE SEVENS, ENCEINTES AMPLIFIÉES SANS FIL – 1599 €

PRIX EISA 2023-2024 : « meilleur produit » de la catégorie enceintes amplifiées format bibliothèque.

Ces enceintes amplifiées format bibliothèque, pouvant être posées sur pied, reprennent le design des enceintes de la marque américaine « Heritage » et bénéficient des technologies dernier-cri. Il en résulte un produit impressionnant pour son style, ses caractéristiques techniques et ses performances. Les tweeters à pavillon Tractrix et les woofers de 165 mm sont poussés à l’action par un DSP personnalisé et une amplification interne puissante. Le son des enceintes The Sevens est riche en basses, large et plein de détails, et peut être réglé avec précision pour s’adapter aux goûts de chacun grâce à l’application intuitive Klipsch Connect de la marque. Une connectivité complète comprenant HDMI ARC, USB-B, Bluetooth, analogique (y compris MM phono), ainsi que la lecture de musique haute résolution jusqu’à 192kHz/24-bit, garantissent un système prêt à tout faire !



ONKYO TX-RZ50, AMPLIFICATEUR AV CERTIFIÉ TXH 9.2 CANAUX – 1599 €

PRIX EISA 2023-2024 : « meilleure affaire » de la catégorie amplificateurs AV



Grâce à son large éventail de fonctionnalités, incluant la technologie Dirac Live pour une calibration de toute la pièce en profondeur, l’amplificateur AV TX-RZ50 d’Onkyo offre un excellent rapport qualité prix. C’est confirmé par des performances immersives impressionnantes qui permettent d’extraire les moindres détails des bandes sonores des films Dolby Atmos et DTS:X. Il offre une grande puissance grâce à ses neuf canaux amplifiés qui garantissent une présentation dynamique et riche en basses tandis que le traitement à 11 canaux permet d’étendre le système. La lecture musicale n’est pas en reste : le Bluetooth bidirectionnel et le tuner DAB+ s’ajoutent au Apple AirPlay 2, Chromecast et DTS Play-Fi multiroom pour couvrir toutes les bases. Pour un ensemble complet, l’application « Controller » d’Onkyo et l’application Dirac sont disponibles pour faciliter l’utilisation de l’appareil.