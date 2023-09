IFA 2023 : la Garmin Venu 3 débarque avec un suivi de sieste, un mode fauteuil roulant et une autonomie de deux semaines

Autrefois considérée comme un passe-temps paresseux de rêveurs oisifs, la sieste est très tendance. Des siestes express au bureau à une pause effrontée dans le bus alors que vous essayez d’échapper brièvement aux dures réalités de l’univers, rien de tel qu’une bonne sieste pour une dose d’énergie rajeunissante.

Le problème est que la plupart des appareils portables ne les reconnaissent pas et vous pourriez avoir honte de votre appareil s’il ne bouge pas. Heureusement, Garmin a vu le jour et a introduit une fonction de détection et de suivi automatique de la sieste dans ses nouveaux Venu 3 et 3S.

Les siestes détectées automatiquement et enregistrées manuellement contribueront désormais à vos données de sommeil. Non seulement cela, mais ils seront également pris en compte en ce qui concerne vos mesures de repos et de récupération, formant ainsi une représentation plus précise de votre processus d’entraînement.



En outre, Garmin a également annoncé le lancement d’un nouveau mode fauteuil roulant, qui remplace les pas par des poussées et les rappels de mouvements par des transferts de poids. Il existe également de nouveaux entraînements et applications spécifiques aux fauteuils roulants, tous développés et testés avec des utilisateurs de fauteuils roulants.

D’autres ajouts notables incluent des guides de médiation audio, des tailles de police plus grandes et quelques fonctionnalités d’appareils Garmin haut de gamme, tels que Morning Report et Body Battery. Ce dernier vous permet de savoir combien de jus il vous reste dans votre réservoir, pour ainsi dire, ce qui devrait bien se combiner avec la nouvelle fonction de suivi des siestes.

Les Garmin Venu 3 et Venu S disposent toutes deux d’un écran OLED et d’une résistance à l’eau de 5 ATM, tandis que le Venu 3 prend de l’avance avec une autonomie de 14 jours et une construction légèrement plus grande, par rapport à l’alternative de 10 jours du 3S.

Disponible dès maintenant, vous pouvez acheter les Venu 3 et Venu 3S pour 499 €