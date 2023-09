Denon présente ses nouveaux écouteurs intra-auriculaires Denon PerL et PerL Pro

Denon présente ses nouveaux écouteurs intra-auriculaires PerL et PerL Pro, pour un son optimal et personnalisé

Denon, une marque audio premium mondiale de Masimo avec plus d’un siècle de maîtrise de l’ingénierie du son au plus haut niveau, annonce que les écouteurs sans fil (TWS) Denon PerL et PerL Pro True Wireless sont désormais disponibles dans le monde entier sur Denon.com et chez certains revendeurs à travers l’Europe.

Les écouteurs Denon PerL, dotés de la technologie Masimo AAT (Adaptive Acoustic Technology), permettent aux utilisateurs de créer un profil audio personnel afin d’optimiser la qualité sonore du casque. La nomenclature des écouteurs, PerL, incarne la mission de redéfinir le plaisir de la musique : grâce à un authentique parcours d’écoute personnalisé.

L’audition varie d’une personne à l’autre et peut avoir un impact sur l’expérience d’écoute. Les deux modèles Denon PerL TWS – Denon PerL Pro et Denon PerL – utilisent la technologie Masimo exclusive pour mesurer les faibles émissions otoacoustiques (OAE), produites par l’oreille interne en présence d’une gamme de tonalités jouées, afin d’évaluer la réponse unique de chaque personne au son. Une fois les OAE analysées pour déterminer la sensibilité des oreilles d’une personne à chaque fréquence, un profil auditif personnel est créé dans l’application Denon PerL Headphone, à l’aide de l’intelligence artificielle. Ce profil individualisé offre une profondeur, des détails et une clarté inégalés – parfaitement conçus pour votre propre audition et rehaussés par la signature sonore vive et spacieuse de Denon.

Un autre avantage clé, propre aux écouteurs sans fil Denon PerL Pro, est la diffusion d’un son de haute qualité sans fil. Alors que la technologie Bluetooth® standard compresse et décompresse le son lors de la transmission sans fil, les écouteurs sans fil Denon PerL Pro offrent une expérience de streaming similaire à l’écoute d’un CD. Les utilisateurs peuvent donc bénéficier de sources de streaming haute-fidélité avec une excellente fidélité audio. PerL Pro crée également un effet de son surround qui améliore l’expérience audio globale dans un modèle d’écouteur sans fil compact et confortable.

Les modèles Denon PerL Pro et PerL offrent tous deux une annulation active du bruit et un mode social plus transparent, vous permettant de vous couper du monde ou de le laisser entrer. Le PerL Pro est équipé de huit microphones (contre quatre pour le PerL) et d’un système d’annulation du bruit amélioré, qui ajuste automatiquement le niveau d’annulation en fonction de la quantité de bruits de fond, du son environnant et de l’étanchéité du maintien dans les oreilles.

Les utilisateurs de Denon PerL pourront élever leur parcours de personnalisation en consultant leur profil unique via l’application Denon Headphones pour iOS et Android, avec la possibilité de personnaliser des fonctionnalités telles que la réduction sélective du bruit ou le Social Mode et les commandes tactiles sur l’écouteur telles que lecture/pause, saut de piste, changement de volume, et plus encore.

Un nombre limité d’écouteurs Denon PerL et PerL Pro sont d’ores et déjà disponibles à l’achat sur Denon.com et chez les revendeurs agréés Denon au prix de 199 € et 349 €.