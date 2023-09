XGIMI Horizon Ultra, le premier vidéoprojecteur 4K longue focale au monde avec Dolby Vision

Avec sa technologie hybride laser et LED, son mode à faible latence et son système audio Harman et Kardon, ce nouveau modele signé XGIMI offre un rapport qualité prix exceptionnel à tous les amateurs de home cinéma et de jeux vidéo, pour 1899 €.

C’est le tout premier vidéoprojecteur longue portée au monde à bénéficier de la technologie Dolby Vision. Avec un système hybride révolutionnaire laser et LED, des composants optiques jusque-là réservés aux vidéoprojecteurs haut de gamme, des modes de jeu à latence minimale et son design abouti, l’HORIZON Ultra définit de nouvelles normes en matière de divertissement à domicile.

L’HORIZON Ultra est le premier vidéoprojecteur XGIMI à inclure la toute nouvelle technologie Dual Light – un système hybride qui combine la lumière laser et LED. L’industrie des vidéoprojecteurs utilise depuis longtemps soit les lasers ou les LED comme source de lumière, ce qui a entraîné des compromis entre les avantages et les inconvénients de chaque technologie. Avec le nouveau système Dual Light de XGIMI, l’HORIZON Ultra tire le meilleur des deux technologies pour créer un spectre naturel continu avec une vaste gamme de couleurs extrêmement étendue, une luminosité incroyablement élevée et une colorimétrie exceptionnellement précise. Ce nouveau système affiche 2300 Lumens ISO, offrant ainsi l’affichage le plus lumineux jamais proposé par XGIMI à ce jour, soit une augmentation de 77 % par rapport à son prédécesseur, l’HORIZON Pro. Sa couverture de gamme de couleurs DCI-P3 dépasse 95,5 %, tandis que la couverture de la gamme de couleurs Rec.709 dépasse 99,9 %, permettant une excellente reproduction des couleurs cinématographiques. Une plateforme d’étalonnage de haute précision des couleurs, développée spécifiquement pour l’HORIZON Ultra, atteint une précision moyenne des couleurs de △E≈1 et est certifiée par deux grandes institutions (SGS en Suisse et TÜV Süd en Allemagne). Le résultat se traduit par une expérience de visionnement des plus agréable et confortable offrant une netteté d’image sans altération ni imperfections chromatiques, surpassant les vidéoprojecteurs classiques dans la même gamme de prix (et même plus élevée).

Avec l’HORIZON Ultra, XGIMI a introduit la technologie Intelligent Screen Adaption 3.0 (ISA 3.0) une avancée qui était jusqu’ici réservée aux projecteurs de cinéma haut de gamme et au marché de luxe. Les conditions ambiantes de l’environnement de visionnage ont un impact crucial sur l’expérience visuelle. L’éclairage, les murs, les rideaux, et même le positionnement du vidéoprojecteur, influencent tous les performances des vidéoprojecteurs standards. La nouvelle technologie ISA 3.0 de XGIMI effectue des ajustements dynamiques à l’environnement de visionnage en utilisant à la fois le logiciel et le matériel, pour garantir la meilleure qualité d’image à tout moment.

ISA 3.0 comprend un Diaphragme dynamique pour le réglage de la luminosité et du contraste, un Module de réglage dynamique des couleurs, et un module de zoom optique automatique pour un ajustement précis de l’écran. Ces trois améliorations matérielles révolutionnaires se combinent pour former un système de traitement optique précis et réactif. Par exemple, grâce à ISA 3.0, les réglages de luminosité et de couleur s’ajustent automatiquement en fonction du moment de la journée : la luminosité augmente pendant le jour et les couleurs se renforcent la nuit.

Cette nouvelle technologie est axée sur l’expérience visuelle du consommateur, s’appuyant sur la version précédente d’ISA pour garantir une mise au point automatique et une correction trapézoïdale ininterrompues, afin que les utilisateurs puissent profiter d’une image parfaitement alignée et sans distorsion, sans les tracas des réglages manuels. ISA 3.0 inclut une toute nouvelle fonctionnalité d’Adaptation à la Couleur du Mur qui ajuste automatiquement la luminosité et les couleurs pour optimiser l’écran en fonction de la couleur du mur sur lequel il est projeté. Tout comme les autres vidéoprojecteurs XGIMI, l’HORIZON Ultra intègre une protection oculaire avancée. Cela signifie que dès qu’un mouvement est détecté devant le vidéoprojecteur, la luminosité est automatiquement coupée. Cette fonction est particulièrement bénéfique pour les enfants en bas âge qui pourraient passer devant l’écran, préservant ainsi leurs yeux des tensions lumineuses et aussi évitant ainsi toute fatigue oculaire due à la lumière.

L’HORIZON Ultra dispose enfin d’un tout nouveau mode de jeu avec une faible latence de 18 ms. Il prend en charge la résolution 4K à 60 Hz, permettant ainsi aux joueurs de profiter de taux de rafraîchissement élevés et d’une faible latence, garantissant un jeu fluide et réactif. L’HORIZON Ultra peut également diffuser des vidéos jusqu’à 200 pouces, offrant une image claire et large pour les utilisateurs cherchant à améliorer leur expérience de jeu.